Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?

Ülkemizin bankacılık sektörüne katılımının hızla gelişmesiyle bu sektörün öncülerinden biri olan Kuveyt Türk, aslında kredi kartı kullanan bir lokomotif konumundadır. Kuveyt Türk, Sağlam Kart ve Sağlam Nakit Kart'ın öncü hizmetlerini vermeye devam ediyor. Kuveyt Türk SMS kredi kartı uygulaması ile işlem ve kart fonksiyonlarını merak edenler her geçen gün artmaktadır.

Kuveyt Türk Sağlam Kart Başvurusu

Kuveyt Türk Kredi Kartı Sağlam Kart; Faizsiz taksitlendirme fonksiyonunun yanı sıra nakit avans ve taksitli nakit avans imkanı da sağlamaktadır. Müşteri bütçelerine ve tüketim kayıtlarına göre 3 farklı Sağlam kartı bulunmaktadır. Bunlar; Classic, Gold ve Platinum, üçünün de temassız ödeme fonksiyonu var. 250 Türk Lirasını geçmeyen bir ödemeyi tamamlamak için iletişime geçip şifre girmenize gerek yoktur. Kuveyt Türk Sağlam kart ücreti yoktur. Ayrıca kart, yıllık bir ücret talep etmiyor ve müşterilere her yıl 50 TL değerinde altın puan sağlıyor. Diğer kartların yazdırılmasına ve kullanılmasına izin verir. Kuveyt Türk Sağlam Kart başvurusu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.

Kuveyt Türk şubesinden

Kuveyt Türk resmi web sitesinden

Bankanızın resmi web sitesi üzerinden

Kuveyt Türk Mobil Bankacılık

Kuveyt Türk'ün sağlam kredi kartı başvurusu SMS ile yapılamaz.

Kuveyt Türk Sağlam Nakit Kart Başvurusu

Kuveyt Türk'ün para çekme hesaplarının kullanımı için geliştirdiği VISA ve TROY altyapısına sahip kartlardır. Eksiksiz bir kredi kartı fonksiyonu olmasa da; alışveriş yaparken veya nakite ihtiyaç duyulduğunda alışveriş yapabilir, kart üzerindeki ek hesap limitinden nakit çekebilirsiniz. Ardından nakit kullanım tarihi ve nakit tutarı esas alınarak hesaplanan ücret ile birlikte hesaba yatırılacaktır. Kuveyt Türk Sağlam nakit kartı, Sağlam kart ile aynı uygulama kanalına sahiptir.

Faiz Oranları / Hizmet Ücretleri

Kuveyt Türk, katılım bankası olduğu için gelişimini sürdürmek için faizsiz bankacılık prensibini benimsemiştir. Kredi kartları ve hesapların faiz süresi yoktur ve birçok bankaya göre belirli işlemlerde neredeyse hiç faiz / hizmet ücreti yoktur. Aşağıda sizler için bir hizmet ücreti formu hazırladık.

Hizmet Adı Hizmet Ücreti Kredi Kartından Fatura Ödeme %1 Nakit Avans Ücreti 1.25 TL PTT Gişelerinden Nakit Çekme %0.4 Kredi Kartından SGK Ödemesi %1.75

%2.34

Başvuru Yöntemleri

Kuveyt Türk kredi kartına aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Mobil şube / İntenet şubesi: Halihazırda Kuveyt Türk müşterisi iseniz Sağlam kart başvurunuzu "Uygulamalar" bölümünden yapabilirsiniz.

Şube: Türkiye'deki herhangi bir Kuveyt Türk şubesinde sadece kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın şubeyi bulmak için buradaki sayfayı (https://www.kuveytturk.com.tr/sube-ve-atm-haritasi) kullanabilirsiniz.

Başvuru Durumu Nasıl Sorgulanır?

Kuveyt Türk Çağrı Merkezi'nden (444 0 123) başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz.

Başvurum Neden Onaylanmıyor?

Kuveyt Türk, her müşteri için kredi kartı başvurusunu ayrı ayrı değerlendirerek uygun gördüğü başvuruyu onaylar. Bankanın kredi kartı başvurusunu onaylayabilmesi için aşağıdaki asgari şartların sağlanması gerekmekte.

Düzenli gelir konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olun

Varlık yönetimi şirketlerinde açık borç yok

Kredi hesabınızda, ön finansman hesabınızda veya kredi kartı borcunuzda gecikme veya takip yok

Findeks sonucu riskli kategoriye ait değil (en az 1000 ve üzeri olmalıdır)

Kalıcı bir ikamet yerine sahip olmak

Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?

Kuveyt Türk Sağlam kart başvurusunun sonucu 1 ile 30 gün arasındadır. Bu aralıktaki süreç; yukarıda belirtilen müşteriye özel standartların incelenmesiyle netleşecektir. Kuveyt Türk Sağlam kart başvuru sorgulama ve takip işlemleri banka şubesinden yapılabilmektedir. Kuveyt Türk çağrı merkezini 444 0 123 tuşlayarak arayarak da yapılabilir.

Limit Arttırma ya da Azaltma Nasıl Yapılır?

Sağlam kart limitini intenet şubesi veya mobil uygulama üzerinden "Kredi Kartı İşlemi" menüsüne girerek online olarak değiştirebilir veya 444 0 123'ü arayarak İletişim Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kart Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Sağlam kart borcunuzu yeniden düzenlemek için size en yakın Kuveyt Türk şubesine gidip müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kuveyt Türk Kredi Kartı Başvurusu İptal Edilebilir mi?

Başvurunuzun durumunu sorgulamaya devam ediyorsanız başvurduğunuz şubeye giderek veya çağrı merkezini arayarak başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Ancak, kartınız onaylanırsa, kartınızı aldıktan sonra iptal etmelisiniz.

Kayıp Çalıntı Bildirimi Nasıl Yapılır?

444 0 123 numaralı çağrı merkezi, hırsızlık ve kayıp bildirmenin en kısa ve en güvenli yoludur. İlk seçenekte, uygun aramayı yaparak ve kartı devre dışı bırakarak operatöre başvurabilirsiniz.

Nakit Çekim Ek Ücretleri Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

Kuveyt Türk'ün resmi web sitesinde ürün ve hizmet bedellerine baktığımızda nakit çekimlerde ek bir ücret veya hizmet ücreti bulunmuyor gibi görünüyor. İddiaya göre, devletin belirlediği vergi komisyonu haricinde sabit 1.25 Türk Lirası ücret alınmaktadır.