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Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve İletişim

Son zamanlarda düzenlediği kampanyalar ile merak edilmeye başlayan Kuveyt Türk'ün müşteri hizmetleri numarası merak edilmektedir. Pek çok banka abonesi, Kuveyt Türk müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

08 Kasım 2020 Pazar 21:06
Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve İletişim
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Türkiye’de pek çok kişinin müşterisi olduğu Kuveyt Türk’ün müşteri hizmetleri numarası merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda gerçekleştirdiği kampanyaları ile dikkatleri kısa sürede üzerine çeken Kuveyt Türk araştırılmaya başlandı.

Gelişen teknoloji ile birlikte banka şubelerinin etkinliğinin azaldığı bilinmektedir. Pek çok kişi özellikle pandemi sürecinde vatandaşlar banka şubelerine gitmek yerine müşteri hizmetlerini arayarak işleri çözmektedir.

Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?

Kuveyt Türk müşteri temsilcileri ile görüşmek isteyenlerin araması gereken telefon numarası 444 0 123’tür. Sesli yanıt sistemi ile işlemler halledilebilirken aynı zamanda direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanılabilir.


Kuveyt Türk’ün müşteri hizmetleri numarasında İngilizce ve Arapça dil destekleri bulunmaktadır. Kuveyt Türk sesli yanıt sistemi üzerinden yapılabilecek işlemler;

  • Aynı banka hesabına ya da farklı banka hesaplarına para gönderme talimatları
  • Döviz ya da altın alma veya bozdurma işlemleri
  • Ödemelerin yapılması ya da ödeme talimatlarının verilmesi
  • Kart şifrelerinin alınması
  • İntenet bankacılığı ya da mobil bankacılık şifrelerinin belirlenmesi
  • Şikayet ya da önerilerin bildirilmesi

Kuveyt Türk telefon bankacılığı nasıl kullanılır?

Kuveyt Türk’ün telefon bankacılığının kullanılabilmesi için bankanın müşteri olunması gerekmektedir. Eğer banka müşterisiyseniz müşteri hizmetlerini arayarak telefon bankacılığı şifresi almanız gerekir. Daha sonrasında telefon bankacılığını kullanabilirsiniz.

Kuveyt Türk sesli yanıt sistemi şifresi nasıl alınır?

Kuveyt Türk müşteri hizmetlerinde müşteri temsilcisine bağlanmadan direkt olarak şifre alabilirsiniz. Kuveyt Türk müşteri hizmetleri arandığında sesli yanıt sistemi üzerinden işlemin adını söyleyerek şifrenizi alabilirsiniz.

Mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve ATM işlemlerinde şifre alımları sesli yanıt üzerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:06
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Kuveyt TürkMüşteri Hizmetleri Numarası
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