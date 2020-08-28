Kuveyt Türk Katılım bankasından 30.000 TL faizsiz kredi müjdesi

Koronavirüs salgını en çok ülke ekonomisini etkiledi. Covid-19 pandemisinin en çok ekonomiyi etkilemesinden dolayı bankalar vatandaşlarımızı rahatlatacak fırsatlar sunmaya başladı. Bu bankalar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası da yer alıyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası 30.000 TL faizsiz kredi veriyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, pandemi sürecinde vatandaşlarımızın rahatlaması için 30.000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredi İslami hükümlere uygun bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacak. Helal banka adıyla anılan Kuveyt Türk Katılım Bankası bu faizsiz kredi sayesinde insanları rahatlatacak.

Ülkemizde İslam’a uygun kredi veren bankalar genellikle katılım bankalarıdır. Bu bankalar faizsiz olarak kredi işlemleri gerçekleştirmektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası, faizsiz koşullarda kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden borç kapatma kredisi, bayram kredisi, emekli kredisi, tadilat kredisi, tatil kredisi, hac ve umre kredisi, öğrenci kredisi, mobilya ya da eşya kredileri gibi birçok kredi kullanabilirsiniz. Evlilik kredisi kullanmak isteyenler de bu banka üzerinden faizsiz işlem yapabilirler.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 30.000 TL Kredi Şartları

Kuveyt Türk Katılım Bankası, diğer bankalar gibi kolay bir başvuru yapmaz. Bu bankadan kredi başvurusu yapmak için SGK’lı olmanız ya da emekli olmanız gerekmektedir. Bu krediye 12 ay boyunca sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olmanız gerekiyor ya da emekli maaşınızı bu bankadan almanız gerekiyor.

Kredi başvurusunda bir diğer engel ise kredi notunuzdur. Kredi başvurusunda bulunabilmek için kredi notunuzun en az 1100 ve üzeri olması gerekmektedir. Ayrıca bankalarla aranızın da iyi olması gerekiyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 30.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden 30.000 TL kredi başvurusunda banka sizden kar payı almaktadır. Bu kar payının oranı 0,99’dur. Bu krediyi 2020 yılı içerisinde kullanabilirsiniz. Bu krediye başvurmak için banka şubelerine gitmeniz gerekiyor. Ayrıca bankanın sizden isteyeceği belgeler de vardır. Bunun için gelir belgenizi, kimliğinizi ve ikamet belgenizi almanız gerekiyor. Kredi başvurusundan sonra krediniz onaylanırsa SMS üzerinden bilgilendirme yapılır. SMS’in gelmesi için sizden telefon numaranız da istenmektedir.

Bu kredi başvurunuz onaylanırsa, eğer diğer bankalara da kredi borcunuz varsa bu borçlarınızı bu krediyle ödeyebilirsiniz. Bu kredinin limitini daha yüksek çekmek istiyorsanız bir ipotek göstermeniz gerekecektir. Eğer bir ipotek gösterirseniz daha yüksek miktarlarda kredi çekme imkanına sahip olursunuz. Kuveyt Türk Katılım Bankası bu süreçte en iyi şartları sunan bankalardan biridir. Vatandaşlarımız da genellikle bu bankayı tercih etmektedir.