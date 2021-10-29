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Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!

Kuveyt Türk bankası birçok gencin kazanç sağlayabileceği yeni bir fırsat sunuyor. Banka, müşterilerini arttırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya 18-24 yaş arasındaki tüm gençler başvurabilecek. İşte Kuveyt Türk bankasının finans kampanyası ile ilgili detaylar…

29 Ekim 2021 Cuma 20:12
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
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Kuveyt Türk genç müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 18-24 yaş aralığında olan birçok genç kazanç sağlayabilecek. Diğer bankaların yaptığı kampanyaların aksine daha ilgi çekici bir harcama iadesi kampanyası başlatan Kuveyt Türk genç müşterilerin dikkatini çekmeyi başardı. 

50 TL harcamada 20 TL iade!

18-24 yaş aralığındaki gençler için geçerli olan bu hoş geldin kampanyası müşterilerden ilgi görmeyi başardı. Bu kampanya doğrultusunda Kuveyt Türk mobil uygulamasını indirip online görüşme sağlayan 18-24 yaş aralığındaki kişiler hesap açıp bankanın müşterisi olursa her ay harcamalarının 20 TL’si iade edilecek. Öneğin bugün yapılan 50 TL ve üzeri harcamaların 20 TL’si ertesi gün müşterilere iade edilecek. Hesap açma işlemleri tamamlandıktan sonra Kuveyt Türk’ten katılım mesajı gelmesi ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu kampanyadan yararlanılabilecek. Ancak bu kampanyanın yoğun ilgi görmesi nedeniyle 2022 yılına kadar uzatılacağı düşünülüyor.

Kuveyt Türk geri iade kampanyasına katılmak için ne yapmak gerekiyor?

Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız 18-24 yaş aralığında olmanız gerekmektedir. Öncelikle telefonunuza Kuveyt Türk mobil uygulamasını indirmelisiniz. Ardından uygulama üzerinden online görüşme yaparak harcamanızdan iade alabileceğiniz bu kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz. İlk kez hesap açacak olan kişilere özel bu kampanya dahilinde ücretsiz para transferi ve fatura işlemleri de bulunmaktadır. ATM üzerrinden bin TL’ye kadar para çekebilir ve ayda 5 işlemi aşmamak şartıyla ücretsiz çekimler gerçekleştirebilirler. Günde bir defa ayda ise beş defa ortak ATM’den ücretsiz para çekimi gerçekleştirilebilir. Yapılan harcamaların iadesi kampanyasından faydalanan gençler ortak ATM kampanyasına da katılmış olur. Bunun için tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Kampanyanın şu anda 31 Aralık 2021’e kadar devam edeceği bilinse de 2022 yılına kadar uzatılacağı düşünülmektedir.


Son Güncelleme: 29.10.2021 20:12
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