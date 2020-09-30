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Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 30 Eylül 2020 Çarşamba

Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 30.09.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 02:31
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 30 Eylül 2020 Çarşamba
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Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları


Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.



Son Güncelleme: 30.09.2020 02:31
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