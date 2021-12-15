Kuveyt Türk araç kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Kimler faydalanabilir?

Kuveyt Türk araç kredisi

Kredi ile 2. el araca sahip olmak isteyen kişiler, Kuveyt Türk'ün çok uygun vade seçenekleri ve faiz oranlarına sahip 2. el araç finansmanından yararlanabiliyor. Kuveyt Türk'ün bu avantajlı özelliklerini şu şekilde sıralanmaktadır:

İster sıfır bir araba ister ikinci el bir araba olsun, insanlar TL ve YP yoluyla finans sağlayabilirler.

bir araba olsun, insanlar TL ve YP yoluyla finans sağlayabilirler. Kuveyt Türk'ün ikinci el otomobil finansmanından yararlanmak için aracın en az 8 yıl kullanılması gerekiyor. Ayrıca aracın hizmet ömrü ve finansman vade toplamı 108 ayı geçmemelidir.

Kuveyt Türk'ün ikinci el otomobil finansmanında minimum peşinat yüzdesinin aracın cinsi ve modeline göre değişiklik gösterebileceğini de belirtmek isteriz.

Kuveyt Türk'ün ikinci el otomobil kredisinden yararlanmak istiyorsanız, Kuveyt Türk'ün herhangi bir şubesini ziyaret edebilir ve hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kuveyt Türk ikinci el araç kredileri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz Kuveyt Türk çağrı merkezini 444 0 123'ü arayabilirsiniz. Bankanın ilgili sayfasını ziyaret etmek için tıklayın.

Kuveyt Türk 2. el araç kredisi şartlar ve belgeler

Kuveyt Türk araç kredisi alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar şu şekilde sıralanmaktadır:

Kuveyt Türk'ün ikinci el araç kredisi olanaklarından yararlanabilmek için mutlaka 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.

Daha önce alınmış kredileri gecikmenin yaşanmaması da önemlidir.

Krediyi çekecek olan kişinin, gelirini kanıtlayabilecek belgelere sahip olması gerekir.

Kuveyt Türk'ten ikinci el kredisi alabilmek için bazı belgelerin önceden hazırlanması gerekmektedir. Bu dosyalar aşağıdaki gibidir:

Öncelikle kimlik veya ehliyetin bir fotokopisi gereklidir.

Bir diğer önemli belgeyse; ikamet belgesidir. Bunun yerine krediyi alacak olan kişi üzerine kayıtlı herhangi bir fatura kabul edilebilir.

İkinci el kredisini alacak olan kişinin gelir belgesi gerektirir.

Satın alınan aracın ruhsat fotokopisi, Kuveyt Türk’ün ikinci el taşıt kredisi için gerekli olan belgeler arasındadır.

Kuveyt Türk 2. el taşıt kredisi hesaplama ve faiz oranları

Kuveyt Türk'ten ikinci el araç kredisi alacak kişiler, en çok araç kredisinin vade seçeneğini ve faiz oranını merak ediyor. Kuveyt Türk'ün faiz ve vade seçenekleri araştırılan konular arasında yer aldı.

Kuveyt Türk, araç kredisi alacaklara çok uygun vade seçenekleri ve faiz oranları sunuyor. Kuveyt Türk'ün ikinci el araç kredi süresi 48 ay, faiz oranıysa 1,95'tir.

Kredi Tutarı Vade Sayısı Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Ödeme 50.000 TL 48 % 1.95 1.744,90 TL 83.755,20 TL

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