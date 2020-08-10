Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?

Kurumlar vergi ödemeleri, işletme sahiplerinin hesap dönemi içindeki harcamaları göz önünde bulundurularak yapılan ödemelerdir. Ödemeler zorunlu olmakla birlikte; sermaye firmaları, kooperatifler, denek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklarının süreci tamamlaması gerekmektedir. Devletin kurum kazançlarından aldığı vergi, verilecek beyannameyle teyit edilmektedir. Vergi ödemesi esnasında beyanname verilmesi, işleme alınacak beyannamenin ardından ödemenin yapılması gerekir.

Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?

Kurumlar vergisi ödemelerinde hesaplanacak oran yüzde 20 olmaktadır. Hesap dönemindeki kazancın yüzde 20’si üzerinden vergi alınması gerekmektedir. 2018 – 2020 yılları arsında vergi oranı yüzde 22 olmuştur. Bu oran 2021 yılı itibariyle yüzde 20’ye çekilecektir.

Kurumlar vergisinde beyanname nasıl hazırlanır?

Hesap yılında hazırlanacak beyanname, hesap döneminin sona ermesini müteakip 4. ayda hazır olacaktır. Hesap döneminin bitimi itibariyle 4. ayın 25. gününe kadar teslim edilmesi gerekir. Her yıl Nisan ayının 1’i ile 25’i arasında beyanname hazırlanarak teslim edilmelidir. 25 Nisan’ın tatil günlerine denk gelmesi halindeyse en yakın mesai başlangıcı günü akşam saat 5’e kadar beyanname verilecektir.

Kurumlar vergisi ödeme dönemleri;

1.dönem Ocak, Şubat, Mart; 2. dönem Nisan, Mayıs Haziran, 3. dönem ise Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır. İlk dönem ödemeleri en geç 14 Mayıs, ikinci dönem ödemeleri en geç 14 Ağustos, üçüncü dönem ödemeleri ise en geç 14 Şubat tarihine kadar yapılmalıdır.

Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?

Anonim firmalar, limited şirketler, sermaye piyasası ile bölünmüş komandit firmalar, kooperatifler ve iş ortaklıklarıyla kurulan firmalar kurumlar vergisi ödeyecektir.

Tam mükelleflik durumu Türkiye genelindeki işletmelerin tamamı için geçerli olmaktadır. İşletme ana merkezinin Türkiye’de olması, yurt dışı şubelerinin olması durumu değiştirmemektedir. İşletme merkezi ülke sınırlarında olan işletmelerin tamamı kurumlar vergisini ödemekle yükümlüdür. Bahsedilen merkez, şirket iç tüzüklerindeki yönetim merciidir. Şirket iç tüzüğünde hangi şubeden yönetildiği yazılmaktaysa, o merkeze göre kurumlar vergisi ödeme durumu kararlaştırılır.

Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?

Kurumlar vergisi hesaplanırken, gider göstermeyen işletmelerde kazancın tamamı baz alınarak vergi mükellefi kabul edilir. Üretim veya işletme giderlerinin resmi faturalarla gösterilip harcama belgelendirilmesi gibi yöntemlerle toplam kazanç düşülebilir. Kazancın düşmesi halindeyse mükelleflerin ödeyecekleri toplam kurumlar vergisi tutarı azalacaktır. Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesinde hangi durumların gider olarak sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir. İşletme içerisindeki yapılan harcamaların tamamı kurumlar vergisinden düşülememektedir. Buna göre gelir beyanı yapılırken bu esasların dikkate alınması gerekmektedir.