Kuruluş Osman dizisi Togay kim? Teoman Kumbaracıbaşı kim, kaç yaşında?

ATV ekranlarında her hafta Çarşamba akşamı yayınlanan sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Togay karakteri seyirci tarafından oldukça merak ediliyor. Teoman Kumbaracıbaşı'nın canlandırdığı Togay karakteri dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor. Peki ama Kuruluş Osman Togay kim? Teoman Kumbaracıbaşı kim, kaç yaşında?

Kuruluş Osman Togay (Teoman Kumbaracıbaşı) kim?

Kuruluş Osman dizisinde Togay karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 Arjantin doğumludur. Arjantinli bir anne ile, Türk bir babanın oğlu olarak doğmuştur. 6 yaşında iken Türkiye'ye gelmiştir. Türkçeyi ilkokul zamanlarında öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatro ile Avusturya Lisesinde iken tanışmıştır. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncu sonrasında farklı tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket’le Kraft Dublaj Stüdyosunu kuran Kumbaracıbaşı, 2005 senesinde Aşk Yolu isimli TV Filminde oynamıştır. 2005’te Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat’le beraber "Aşka Sürgün" adlı dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerine hayat vermiştir. Dizi final yapmadan diziden ayrılan oyuncu 2006 senesinde "Gözyaşı Çetesi" adlı dizide "Serdar" karakterini canlandırdı. 2010 senesinde Ata Demirer'in yönetmenliğini yaptığı Eyvah Eyvah 2 filmi ile film severlerle buluştu. "Omzumdaki Melek" adlı tiyatro oyununda oynadı. "Güneşin Kızları" isimli dizide ise "Ahmet" karakterine hayat verdi.

Özel bir lisede tiyatro yönetmenliği yapan başarılı oyuncu, kendi yaptığı süt reçelleriyle de gündeme gelmişti.