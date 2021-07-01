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Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları

2018 yılıyla beraber Ramazan Bayramı’nda başlayan emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. Emekli vatandaşlarımız Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe 17:57
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları
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Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren devletimiz, 2 yıl önce başlattığı emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerini bu yıl da devam ettirecek. Bilindiği üzere bayram ikramiyeleri her bayramda 1.000 TL olarak ödenmektedir. Emekli vatandaşlarımız bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Emeklilerin haricinde dul ve yetim maaşı alanlara da bu bayram ikramiye ödemesi yapılacak.

Devletimiz emekli vatandaşlarımıza, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödemektedir. Bu ödemeler sayesinde vatandaşlarımız bayramlarda daha rahat bir bayram geçirmektedir. Bayram ikramiyelerinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımıza 1 Temmuz tarihi verildi. Yani yeni emekli olup 1 Temmuz tarihine kadar SGK’ya dilekçe veren emekliler de bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.

Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Kadar?

Malulen emekli olanlar ve normal emekli olan vatandaşlarımız, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 1.000 TL para alacaklar. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımız da aldıkları aylık kadar bayram ikramiyesi alacaklardır. Dul aylığı alan kadınlar %50 oranında 500 TL’lik bir bayram ikramiyesi alacaklar. Çalışmayan ve dul aylığı alanlar da 750 TL bayram ikramiyesi alacak. Babası üzerinden aylık alanlar ise 250 TL bayram ikramiyesi alabilecek.


Son Güncelleme: 01.07.2021 17:57
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