Kumbara hesabı nedir, nasıl açılır? Kumbara veren bankalar

Çocuklarımızın gelecek için düzenli birikim talimatı verilen bir mevduat hesabı olan Kumbara hesabında açtırmak istenilen bankanın politikasına göre belirli faiz kazancı elde edilir. 18 yaşından küçük çocuklar için açılabilinen kumbara hesabı çocukların geleceği için birikim yapılması konusunda yardımcı olmaktadır. Banka şubelerinden açılan kumbara hesabını açtıktan sonra İntenet şubesi ya da mobil şube üzerinden hesapla ilgili para yatırma işlemlerini takip edebilirsiniz.

Kumbara hesabı açılabilen bankalar

Halkbank: Kumbara hesabı açan bankalar arasında bulunan Halkbank’ta büyüyen çocuk hesabı açtıran kişilere kumbara hediye edilmektedir ancak bu kumbara dijital değildir.

İş Bankası:

Kumbara hesabı açan bankalardan biride İş Bankası’dır. 18 yaşından küçüklere kumbara hediye eden İş Bankası hem fiziki hem de dijital olarak para birikimlerine yardımcı olmaktadır. Dijital kumbaranın hediye olabilmesi için son yedi gün içinde veli tarafından çocuk için sigorta paketlerinden birini alınması gerekmektedir, alınmadığı halde kumbara fiyatı 185 TL’dir. İş Bankası sigorta paketleri şunlardır:

-Güvenli Gelecek Gold

-Güvenli Gelecek Gold Plus

-Güvenli Gelecek Maxi

-Güvenli Gelecek Maxi Plus

-Güvenli Gelecek Gold Maxi

-Güvenli Gelecek Gold Maxi Plus

Garanti Bankası:

Akbank:

Bebeklere de Kumbara hesabı açılabilir mi?

Kumbara hesabı açan bir diğer bankada Garanti Bankasıdır ancak bu banka kumbara vermemektedir. Garanti Bankası’ndan Kumbara hesabı açtırmak için Garantili Gelecek Hesabı açtırmak yeterlidir.Kumbara hesabı açtırdığınızda kumbara veren bankalardan biriside Akbank’tır.

0-18 yaş aralığında olan çocuklar adına Veli kumbara hesabı açılabilir.

