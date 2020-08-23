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Kullanmadığım eşyalarımı nerede, nasıl satarım?

Ev içerisinde kullanmadığımız birçok eşya vardır. Bu eşyaları satarak para kazanmanız mümkündür. Bazı uygulamalar ve yöntemler sayesinde kullanmadığınız eşyalarınızı satarak para kazanabilirsiniz. Vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyaları satarak para kazanmanın yöntemlerini arıyor.

23 Ağustos 2020 Pazar 19:11
Kullanmadığım eşyalarımı nerede, nasıl satarım?
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Evlerimizde birçok eşya bulunmaktadır. Bu eşyaların birçoğunu kullansak da bazılarını kullanmıyoruz. Bu eşyaları satarak para kazanmanız mümkündür. Bazı uygulamalar ve yöntemler sayesinde kullanmadığınız eşyalarınızı satarak para kazanabilirsiniz. Vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyaları satarak para kazanmanın yöntemlerini arıyor.

Para kazanmak istiyorsanız evlerinizdeki kullanmadığınız eşyaları satarak para kazanabilirsiniz. Evlerimizde birçok eşya bulunmaktadır. Bu eşyaların birçoğunu kullansak da bazılarını kullanmıyoruz. Bazı uygulamalar ve yöntemler sayesinde kullanmadığınız eşyalarınızı satarak para kazanabilirsiniz.

Kullanmadığınız Eşyaları Satın ve Para Kazanın

Ekonominin kötü olması nedeniyle birçok vatandaşımız ek gelir kapısı aramaktadır. Bunun için bazı yöntemler mevcuttur. Evinizde birçok eşya bulunmaktadır ve bu eşyaların birçoğunu da kullanmıyorsunuz. Bu açıdan kullanmadığınız eşyaları intenet üzerinden satarak para kazanabilirsiniz. Sizin için gerekli olmayan bir eşya belki başkası için gerekli olabilir. İkinci el eşya pazarı da oldukça büyüktür. Kullanmadığınız eşyalar arasında birbirinden farklı birçok eşya bulunabilmektedir. Bu eşyalar arasında ev eşyaları, elektronik aletler, kitaplar, oyuncular, giysiler, bebek eşyaları gibi eşyalar gelmektedir. Bu eşyalarınızı intenete koyarak hızlı bir şekilde satabilirsiniz.

Kullanmadığım Eşyalarımı Nasıl Satarım?


Kullanmadığınız eşyalarınızı intenet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Birçok site ve uygulama ikinci el eşya satışına imkan vermektedir. Bu mecralara satmak istediğiniz ürünlerinde fotoğraflarını ve bilgilerini yüklerseniz eşyalarınızı satışa çıkararak herkese duyurabilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızın ücretlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Kısa sürede para kazanarak rahatlayabilirsiniz.

Kullanmadığım Eşyalarımı Nerede Satarım?

Vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyalarını nerede satabileceklerinin yanıtlarını arıyor. Bunun için kullanılmayan ikinci el eşyaları satabileceğiniz birçok site ve uygulama mevcuttur. Bazı siteler üzerinden bütün ürünlerinizi satmaya imkan varken, bazılarından sadece elbise ve giysi satabiliyorsunuz. Öncelikle bu sitelere ve uygulamalara üyelik yapmanız gerekmektedir. Sonrasında bu mecralara satmak istediğiniz ürünlerin fotoğraf ve bilgilerini atarak herkese duyurabilirsiniz. Eşyalarınıza kısa süre içerisinde birçok talip çıkacaktır ve kazandığınız paralar sayesinde rahatlayacaksınız.

Kullanmadığınız Eşyaları Satabileceğiniz Siteler

  • Letgo
  • Gardrops
  • Dolap
  • ModaCruz
  • BebeCruz
  • E – Bay
  • Gittigidiyor
  • N11
  • Sahaf
  • com
  • Zebramo

Kullanılmayan Eşyalar İntenetten Nasıl Satılır?

  • Öncelikle kullanmadığınız eşyalarınızı belirleyiniz.
  • Eşyalarınızı hangi site ve uygulama üzerinden satacağınıza karar veriniz.
  • Belirlediğiniz siteye üyelik işlemini gerçekleştiriniz.
  • Satacağınız eşyanızın fotoğraflarını ve bilgilerini bu siteye yükleyiniz.
  • Ürününüz için fiyat belirlemesi yapınız.
  • Ürününüzü satışa çıkarınız.

Sonrasında yapmanız gereken tek şey ürününüzü takip etmek olacaktır. Ürününüze birçok kişi bakabilmektedir. Size mesaj atarak ürünle ilgili detaylı bilgi alabilirler ya da sizinle pazarlık yapabilirler. Eşyalarınızı ayrıca Instagram üzerinden de satışa çıkarabilirsiniz. Instagram üzerinden mağaza açarak kullanmadığınız ikinci el eşyalarını satabilir ve para kazanabilirsiniz.

Eşyalarımı Satarak Ne Kadar Kazanç Elde Ederim?

Bu konuyla alakalı net bir cevap vermek kolay değildir çünkü ucu açık bir sorudur. Elinizdeki eşyaların durumu, değeri gibi konular bu durumda önem kazanmaktadır. Önek verecek olursak, bir eşyadan belki 1.500 TL kazanacaksınız ama öyle eşyalarınız olacak ki 20-30 tane sattığınızda bu rakama ulaşacaksınız.



Son Güncelleme: 23.08.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
#Ev Eşyaları#Para Kazanmak#Eşya Satmak
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