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Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine hibe desteği verilecek

Devlet kırsal alanda istihdamı arttırmak adına tarım ve hayvancılık faaliyetlerine hibe desteği veriyor. Hayvancılıkla uğraşanlara 2020 yılında hibe ve faizsiz kredi desteğinin verileceği açıklandı. Hayvan yetiştiricileri küçükbaş, büyükbaş hayvan parası şartlarını araştırmaya başladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:20
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine hibe desteği verilecek
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Devlet tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere hibe ve faizsiz kredi desteği veriyor. 2020 yılında hayvancılıkla uğraşanlara birçok deste verildi. Bu desteklerde devlet çiftçilere finansman desteği sağlıyor. Çiftçiler 2020 yılında verilen hibe desteklerini araştırıyor.

2020 senesinde verilen hayvancılık hibeleri nedir?

Devlet 2020 yılında büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve tavuk yetiştiriciliği alanlarında hibe desteği vereceğini açıklamıştı. Devlet ve Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma sonucu söz konusu destekler Ziraat Bankası tarafından verilecek. Hibe desteğinin yanı sıra faizsiz kredi desteği de verilmektedir. Ziraat Bankası çiftçilere 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıllık kredi desteği veriyor. Bunların yanı sıra hayvancılık faaliyetlerini sonuca ulaştıramayanlara geri ödemesiz affetme şansı verilmektedir. Bu affetme desteğinden aşağıdaki alanlar faydalanmaktadır;

Buzağı desteği,

Koyun ve keçi desteği,

Süt primi desteği,

İpek böceği yetiştiriciliği,

Arıcılık,

Aşı desteği,

Küçükbaş hayvan desteği

Devlet kırsal kesimde yaşayan vatandaşların tarım ve hayvancılıkla uğraşmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek için kredi ve hibe desteği vermektedir. Bu desteklerden en fazlası küçükbaş hayvancılık alanında verilmektedir. Ziraat Bankası aracılığıyla verilen bu kredilerde de affetme desteği uygulanmaktadır. Bakanlık küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kişiler şu desteklerde bulunmaktadır;

Koyun ve keçide hayvan başına 25 TL,

Tiftik yetiştiriciliğinde 30 TL,

Koç ve teke yetiştiriciliği kapsamında bakanlık tarafından belirlenmiş DAP, GAP, DOKAP, KOP bölgelerinde yer alan kişilere hayvan alımlarında %50’ye kadar affetme veriliyor.

Koyun ve keçi desteğinin şartları

Anaç koyun ve keçi desteklerinden yararlanacak olan kişilerin hayvanları TÜRKVET ve Koyu Keçi İnformasyon Sistemi’ne kaydetmesi gerekmektedir.


Alınacak hayvanların 15-120 ay arasında olması gerekmektedir.

Hayvanların küpelenmiş olması gerekmektedir.

Farklı illerde işletmesi olan kişilerin her işletme için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

Tiftik yetiştiricilerine verilen desteklerin şartları

Hayvanların TÜRKVET kaydının olması gerekmektedir.

Tiftik desteklemesi için satış miktarının belgelenmesi gerekmektedir. Satış belgesinde kişinin bilgilerinin bulunması gerekir.

Koç ve teke yetiştiriciliği desteğinin şartları

Koç ve teke desteklerinde her 20 anaç materyale bir damızlık adam metaryal oranında ve hala etkin olan koç ve tekelere destek verilmektedir.

Sonraki dönemde faaliyete devam edecek olan damızlık talibine işletmede bulunan koç ve tekelerin yarısı kadar destek verilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen bölgelere destek verilmektedir.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri ne kadar süre ödenecek?

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri hayvan başında 25 TL olarak verilirken bu destekler 2020 yılı içerisinde verilecektir. Destekler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2020 yılında şu ana kadar 187 bin üreticinin 21,5 milyon baş anaç koyun ve keçisine 538 milyon TL ödeme yapıldığını açıklamıştı.

Büyükbaş hayvan desteği

Büyükbaş hayvancılık alanında faaliyetlerini sürdüren işletmelere hibe ve faizsiz kredi desteği veriliyor. Bu desteklerde bakanlık ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilmektedir. Büyükbaş hayvancılık kapsamında verilen destekler şu şekildedir;

  • 4 ay üstü buzağı ve malak hayvan başına 350 TL,
  • Malak desteği hayvan başında 150 TL,
  • Soy kütüğüne kayıtlı malaklar 400 TL,
  • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı hayvan başına 500 TL,
  • Döl kontrolünde olan buzağı hayvan başında ilave 50 TL,
  • Yetiştiricilik bölgesindeki hayvan başına ilave 200 TL verilmektedir.

Söz konusu desteklerde faydalanmak için yetiştiricilerin yerine getirmesi şartlar şu şekildedir;

  • Buzağıların 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihinde doğmuş olması,
  • 1 dönem için 1 Nisan 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihlerinde doğmuş olması,
  • Bakanlık kayıt sisteminde buzağının annesinin kayıtlı olması,
  • Hayvanların küpelenmiş olması,
  • Hayvanların başvurudan itibaren en az 12 ay süreyle hayatta olması,
  • TÜRKVET ya da E-Islah kayıtlarının olması,
  • Dişi hayvanları için brusela ve şap aşıları, erkek hayvanlar için ise şap aşısının olması,
  • Baytar Informasyon Sistemine kayıtlı olunması gerekmektedir.

Anaç manda desteği

Manda yetiştiricilerine hayvan başında 250 TL destek verilirken, soy kütüğüne kayıtlı mandalar için hayvan başında 400 TL destek verilir. Bu desteklerden faydalanmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İşletmenin TÜRKVET kaydının olması,

Hayvanların Manda Islah Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 15:20
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Anahtar Kelimeler:
HayvancılıkHibeDestek
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