Küçükbaş hayvancılık 65 TL yem desteği şartları neler? 65 TL yem desteği ödeme tarihi

Devlet tarım ve hayvancılıkla uğraşana çiftçilere destekte bulunmaya devam ediyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 65 TL yem desteği veriliyor. Ancak bu desteğin alınabilmesi için belli şartlara uygun olunması gerekmektedir.

Küçükbaş hayvancılık 65 TL yem desteği şartları neler?

2020 yılında küçük ve büyükbaş hayvancılık işletmelerine yem desteği verilmesine ilişkin karar 31182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Özellikle pandemi nedeniyle çiftçiler yem sıkıntısı çekmeye başladı. Devlet bu nedenle çiftçilere verilen yem desteklerini arttırmaya başladı. Söz konusu 65 TL yem desteği pandemi nedeniyle bir kereliğine verilecek.

65 TL yem desteği ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıt sistemi ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçilere verilecek olan desteklerde işletmelerin hayvan cinsi ve sayılarına göre destek verilecek. Buna göre;

20 başa kadar manda, anal simri veya besilik erkek sığıra sahip olan işletmelere hayvan başına 65 TL yem desteği verilirken, 50 başa kadar anal küçükbaşa sahip işletmelere her hayvan için 6,5 TL yem desteği verilecek.

Yem desteği kimlere verilmeyecek?

Yalan beyanda bulunan veya belge ibraz edenler,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Desteklerden men cezası almış olan işletmelerde destekten yararlanamayacak.

Yem desteği nasıl ödenecek?

Bakanlık yem desteği şartlarının yanı sıra destekten kimlerin faydalanamayacağını da belirledi. Buna göre yayımlanan karardaki hükümlere uymayan kişiler yem desteğinden yararlanamayacak. Bunun yanı sıra;

Bakanlık yem desteği ödemelerini 2020 yılı bakanlık bütçesinden aktaracak. Söz konusu destek sisteme kayıtlı olan çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Tabi ki kayıtlı olan kişiler destek için başvuru yapmaları gerekmektedir.

65 TL yem desteği şartları tutmayanlar kimler?

Tarım ve Orman Bakanlığı verilen destek ödemelerinin kontrollerini de bizzat yapmaktadır. Bakanlık bu gibi durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kooperatiflerden de destek almaktadır.

Destek ödemesi almak için kişilerin hazırladığı belgeler kontrol edilir. Kontrollerin ardından şartlara uygun olmayan kişilerin destek aldığı görüldüğü durumlarda kişi hakkında cezai ve hukuki işlem yapılmaktadır. Haksız yere destek ödemesi alan kişiler ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun 51. Maddesi gereğinde gecikme zammı uygulanarak geri alınmaktadır.

Ayrıca kişini haksız yere destek almasını sağlayacak belge ve evrakları düzenleyen kişi ve tüzel kişilerde aynı şekilde yargılanmaktadır. Söz konusu kişilerin geri ödemesi talep edilen tutarı ödememeleri halinde ise bu kişiler devlet tarafından verilen hiçbir destekten 5 yıl süreyle yararlanamaz.

65 TL yem desteği ne zaman ödenecek?

Yem desteği 11 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre 65 TL yem desteği ödemelerinde Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.