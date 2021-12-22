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Küçükbaş hayvan hibesi şartları

2021 yılında çiftçilere 300 küçükbaş hayvan hibesi verildi. Çiftçilere destek olmak amacıyla yapılan bu hibe haricinde asgari ücret maaş bağlanacak. Peki 300 küçükbaş desteğinden kimler yararlanabilir? 300 koyun projesi desteği için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar…

22 Aralık 2021 Çarşamba 03:01
Küçükbaş hayvan hibesi şartları
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Devlet tarafından çiftçilere 300 küçükbaş hayvan hibesi verildi. 300 küçükbaş hayvan hibesinden yararlanan çiftçiler asgari ücret de alabilecek. 5 adet büyükbaş damızlık düve sahibi çiftçiler üç yıl içinde 15 büyükbaş sahibi olabilecek.
Küçükbaş hayvan desteği belli il ve ilçelerde geçerli olacak. Bu destek kapsamında belirtilen yerlerde oturan ve küçükbaş ile uğraşan çiftçilere Menemen, Bafra, Asaf, Orta Anadolu Merinosu, Corriedale, Targhee, Dorper, Shrophire, yerli Merinos Koyunu gibi cinslerde destek sağlanacak. Küçükbaş yetiştiriciliği için yapılan desteklerle çiftçilere 30 bin TL hibe kredi verilecek. Ayrıca küçükbaş yetiştiricilik yapan çiftçiler 100 bin TL’ye kadar faizsiz koyun kredisi imkanından yararlanabilecek.

Küçükbaş koyun kredisi şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı küçükbaş ile uğraşan çiftçilere destek veren kurumların başında yer alıyor. Bakanlık genç çiftçilere küçükbaş yetiştiriciliği için kredi imkanı sağlıyor. Koyun kredisinden faydalanmak isteyen çiftçilere 30  bin TL hibe kredi veriliyor. Fakat bu destek kredisinden faydalanmak için bazı nitelikler aranıyor. Bakanlığın önümüzdeki günlerde koyun kredisi çekebilmek için gereken şartları açıklayacağı düşünülüyor. 

30 bin TL koyun kredisi verilen yerli koyun cinsleri ve iller

Küçükbaş yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilerin merakla beklediği hibe kredi desteği sonunda duyuruldu. Bakanlık küçükbaş ile uğraşan çiftçilere asgari ücret, 300 küçükbaş ve kredi desteği sağlıyor. Bu destek belirli illerde ve belirli cinsler için geçerli olacak. Peki 30 bin lira koyun desteği sağlanan iller hangileri? İşte hibe verilen koyun cinsleri ve destek verilen şehirler:
• Anadolu mandası; İstanbul, Tokat, A.karahisar, Amasya, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Bartın, Kocaeli, Yozgat, Tekirdağ
• Kıvırcık; Balıkesir, Kırklareli
• Akkaraman; Aksaray, Ankara, Bingöl, Çankırı, Çorum, Kayseri, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Niğde, Yozgat
• Bozsığır ırkı; Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
• Sakız; İzmir
• Karagül; Tokat
• Çine çapan; Aydın
• Hemsin; Artvin, Erzurum, Ardahan
• Norduz; Van
• Tuj; Kars, Ardahan
• Karakaçan; Çanakkale, İzmir, Balıkesir
• Kilis keçisi; Kilis ve Hatay,
• Eşme; Uşak
• Morkaraman; Ağrı, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Iğdır
• İvesi; Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa
• Halep; Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa
• İspir keçisi; Erzurum, Rize
• Karacabey; Balıkesir, Bursa, Edine, Kocaeli, Tekirdağ
• Karayaka; Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat,
• Honamlı keçisi; Konya, Antalya, Burdur, Isparda
• Dalgıç; Konya, Afyonkarahisar
• Gökçeada; Çanakkale
• Kangal Akkaraman; Sivas
• Dağlıç koyunu; Afyonkarahisar
• Kaçkar keçisi; Artvin, Riza
• Kilis keçisi; Gaziantep, Kilis
• Koçeri; Batman
• Zom; Diyarbakır
• Osmanlı (Gürcü) keçisi; Kars, Ardahan
• Ankara (tiftik); Siirt, Ankara
• Kıvırcık; Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, İzmir, Kırklareli, Manisa, Uşak, Yalova
• Karakaş; Diyarbakır
• Ankara; Ankara, konya
• Abaza; Artvin

Ziraat Bankası küçükbaş kredisi

Köye dönüş vb. sebeplerle kredi çeken kişiler geçmişte olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmeye devam ediyor. Bu nedenle koyun kredisi alanların gerçekten köyde hayvancılık yapması ve bu işi sürdürmesi gerekiyor. Aksi halde bu kişilere devlet tarafından sağlanan kredi desteği kesiliyor. 
Bu kapsamda bazı kurum ve kuruluşlar kredi desteği sağlıyor. Koyun almak isteyen çiftçilere kredi sağlayan yerlerden biri de Ziraat Bankası. Ziraat Bankasının kredi desteğinden yararlanmak için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Genç çiftçi projesinden faydalanmayanlar, daha önce koyun hibesi almış olan kişiler 41 yaşından büyük olanlar bu krediden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler. Ziraat Bankası küçükbaş hayvancılık kredilerini iki başlık altında veriyor denebilir. Koyun besiciliği için koyun besicilik kredisi veriliyor. Bu kredi için en az 100 koyun besleme şartı aranıyor.
Bu kredi ile yem, balya, çayır biçme makinesi, traktör alınabiliyor. En fazla 250 koyun ya da 100 keçi alınabiliyor. Süt koyunculuğu için ise süt koyunculuğu kredisi alınabiliyor. Bu kredi ile süt sağma makinesi, soğutma tankı, yem, slaj, çayır makinesi, balya pulluk, mibzer, kaz ayağı, ilaçlama makinesi, ve traktör alınabiliyor. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu koyun alımı için kredi desteği sağlamıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yalnızca süt ve et üreten işletmeler için bu desteği sağlıyor. TKDK tarafından destek almak için en az 50 koyun en fazla 500 baş koyun ya da keçi bulunan bir işletmeye sahip olmanız gerekiyor. Koyun et desteği için en az 100 en fazla 300 keçi/koyun sahibi olanlara kredi desteği sağlanıyor.
 

KOSGEB koyun ve keçi almak için kredi desteği veriyor mu?

KOSGEB koyun ve keçi almak için kredi desteği sağlamıyor. Ancak koyun yetiştirmek isteyen çiftçilere, çiftlik kurulumu, makine alımı, süt makinesi, pazarlama vb. harcamalar için yardım sağlıyor. Bunun için KOSGEB uygulamalı girişimcilik kursu almak ve sonrasında iş projesi ile başvuruda bulunmak gerekiyor.Bu nedenle koyun almak istiyorsanız KOSGEB’e başvurmak zaman kaybı olacaktır.

300 koyun desteği

Köye dönüş yapan çiftçilere 300 koyun hibe edildi. Koyunlar kuzuladıktan sonra devletten aldıkları destek geri ödenecek. Yani bu destek geri ödemeli olacak şekilde gerçekleşecek. 300 koyun desteği alanlara asgari ücret maaş baplanacak.

Hayvancılık yapana destek!

Köye dönenlere değil köyde hayvancılık yapanlara destek verilecek. Ziraat Bankası tarafından 300 koyun projesine başvuruda bulunan ya da 250 bin düve projesinden yararlanmak isteyenlere Tarım Kredi Kooperatifi desteği ile faizsiz kredi verilecek.

Son Güncelleme: 22.12.2021 03:01
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