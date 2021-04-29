İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Küçük işletmelere 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL destek kredisi!

Hazırlıkları tamamlanan ve takvime bağlanan ekonomik reform paketi kapsamında yeni bir torba teklifin yer aldığı ve bu telifte ilave istihdam sağlayan küçük işletmeler için kredi desteği sağlanacağı öğrenildi. Yeni ekonomi paket kapsamında her bir işletme için 6 geri ödemesiz 100 bin TL kredi desteği verilecek. İşte tüm detaylar..

29 Nisan 2021 Perşembe 01:10
Küçük işletmelere 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL destek kredisi!
Takip Et:

Geçtiğimiz ay açıklanan ve takvime bağlanarak çalışmaları tamamlanan yeni ekonomi reform paketinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak yer alan başlıklarda teni bir torba teklif hazırlıklarına başlanıldı. Bu çerçevede, ilave istihdama tabi olan küçük işletmeler için ger bir işletmeye 100 bin TL tutarında bir kredi sağlanacak.

Hazırlanan yeni reform paketinin takvime işleyen bölümünde Haziran ayının sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeler getiriliyor. Buna göre; hazırlanan torba teklifte fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve kamu düzeninde harcama disiplinin yanı sıra istihdamdaki finansal başlıklar ele alındı.

Enflasyon alanında meydana gelen yükselişle birlikte dezenflasyon sürecinin oluşturduğu risk ve unsurları değerlendirerek gerekli olacak olan tüm önlem ve tedbirleri belirlemek için bir 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kurulacak. Bu komite finans tarafında çalışmalar yapabilmek için hayata geçirilecek. Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan komite 3 ayda bir rapor hazırlayacak ve yapılacak olan teklifte de 'Orta Vadeli Program' ile 'Orta Vadeli Mali Plan' tek bir belge haline getirilecek.

KÜÇÜK İŞLETMELERE 100 BİN TL KREDİ DESTEĞİ!

Hazırlanan torba yasa kapsamında küçük ölçekli ve mikro işletmelerde kaynak sıkıntısı çekilmesi halinde istihdama destek vermeleri nedeniyle bir KGF destekli kredi desteği sunulacak. Bu kredi desteği de her bir çalışana 100 bin TL kredi hakkı verirken üst limitin 500 bin TL olacağı ve kredinin 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı da geri ödemesiz olarak kullandırılacak. Yeni düzenlemenin kısa zamanda hayata geçirmesi öngörülüyor.




Son Güncelleme: 29.04.2021 01:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Küçük IşletmeKredi Desteği100 Bin Lira Kredi6 Geri ödemesiz KrediTorba Yasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti BBVA Bayram Kredisi kampanyası faiz oranları
Garanti BBVA Bayram Kredisi kampanyası faiz oranları
Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi

Popüler Haberler

Garanti BBVA Bayram Kredisi kampanyası faiz oranları
Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
2021 emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm TV 8 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Doğduğun Ev Kaderindir yeni son bölüm izle
Masumiyet 10. bölüm Fox TV canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Nisan 2021 Perşembe
Seksenler dizisi Gülden (Ayşe Tolga) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? 2021 aile hekimi ne kadar sürede değişir?
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Nisan 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 29 Nisan 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Kanal D canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 29 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Nisan 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Nisan 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.