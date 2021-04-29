Küçük işletmelere 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL destek kredisi!

Geçtiğimiz ay açıklanan ve takvime bağlanarak çalışmaları tamamlanan yeni ekonomi reform paketinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak yer alan başlıklarda teni bir torba teklif hazırlıklarına başlanıldı. Bu çerçevede, ilave istihdama tabi olan küçük işletmeler için ger bir işletmeye 100 bin TL tutarında bir kredi sağlanacak.

Hazırlanan yeni reform paketinin takvime işleyen bölümünde Haziran ayının sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeler getiriliyor. Buna göre; hazırlanan torba teklifte fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve kamu düzeninde harcama disiplinin yanı sıra istihdamdaki finansal başlıklar ele alındı.

Enflasyon alanında meydana gelen yükselişle birlikte dezenflasyon sürecinin oluşturduğu risk ve unsurları değerlendirerek gerekli olacak olan tüm önlem ve tedbirleri belirlemek için bir 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kurulacak. Bu komite finans tarafında çalışmalar yapabilmek için hayata geçirilecek. Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan komite 3 ayda bir rapor hazırlayacak ve yapılacak olan teklifte de 'Orta Vadeli Program' ile 'Orta Vadeli Mali Plan' tek bir belge haline getirilecek.

KÜÇÜK İŞLETMELERE 100 BİN TL KREDİ DESTEĞİ!

Hazırlanan torba yasa kapsamında küçük ölçekli ve mikro işletmelerde kaynak sıkıntısı çekilmesi halinde istihdama destek vermeleri nedeniyle bir KGF destekli kredi desteği sunulacak. Bu kredi desteği de her bir çalışana 100 bin TL kredi hakkı verirken üst limitin 500 bin TL olacağı ve kredinin 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı da geri ödemesiz olarak kullandırılacak. Yeni düzenlemenin kısa zamanda hayata geçirmesi öngörülüyor.