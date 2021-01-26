Küçük esnaf için Kosgeb kredisi şartları

Kosgeb’ten iş kurmak isteyen kişilere 60 bin hibe desteği. Kosgeb Market, büfe şarküteri gibi küçük çaptaki esnaflar için iş kurmak için fırsat sunuyor.

Kosgeb’ten yeni iş kurmak isteyen kişilere 60 bin hibe desteği sunuyor. Yeni iş kurmak isteyenler için iyi bir başlangıç sağlayan Kosgeb market, büfe şarküteri gibi küçük çaptaki esnaflar için konaklama, yiyecek, içecek sektörlerinde destek vermeye devam ediyor.

Barlar, kokteyl salonları, dikotekler, tavenalar, birahaneler, kahve salonları haricinde on dört çeşitli hizmete iş kurma kredisi desteği sunuyor.

Küçük esnaf için verilen bu krediyi almak için kursa gitmeniz gerekiyor. Kurs sonucunda iyi bir ptojeye sahip olan kişiler Kosgeb kredi’den faydalanabiliyor.

Bir dükkan açmak yerine Ekonoini gibi marketlerden bayilik alıp bununla Kosgeb kredi başvuru yapabilirsiniz.Ayrıca Kosgeb gıda sekrönün yanında birçok farklı sektörde de kredi desteği sağlamaktadır.

Market büfe şarküteri için Kosgeb kredisi nasıl alınır?

Kursa katılın

İş projesi hazırlayın ve Kosgeb hibe kredi başvurusu yapın

Projenizde ön onay almadan işyerinzi açmayın

Bayilik için firmalarla görüşün ve bilgi edinin

Kosgeb krediniz onaylandığında iş yerinizi açın

Toptancı ve tedarikçileri belirleyin

30 bin liralık Kosgeb kredisinden faydalanın

Kosgeb girişimcilik desteğini 31 Aralık’ta sona erdirmiştir. Onun yerine Girşimciliği Geliştirme Destek Programını başlatmıştır.