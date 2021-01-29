Küçük çaplı kafe açmak için gereken malzemeler ve tavsiyeler nelerdir? Cafe açmak için gerekli malzemeler listesi

Küçük Çaplı Kafe Açmak İçin Gereken Malzemeler Ve Tavsiyeler

Cafe açmak iççin ilk önce belirlenmesi gereken şey elbette mekanın yeri olmalıdır. Açılacak olan yerin doğru olması kazancı da o kadar yüksek yapar. Herkesin aklına cafe denildiği zaman pek çok fikir gelmektedir. Cafenin dekorasyonu renkleri ve dizaynı herkesin aklında bin bin bir türlü fikir oluşturmaktadır. Herkesin bilmesi gereken en önemli noktada cafe açmanın maliyeti sanıldığı gibi az olmayacaktır. Bu iş için yeterli miktarda sermayeye ihtiyaç vardır. Eğer gereken sermaye yoksa KOSGEB aracılığıyla kredi çekerek bu eksiği tamamlayabilirsiniz.

Cafe için gereken malzemeler ise; masa, sandalye, duvar kağıtları, masa üstündeki malzemeler, mutfak için gereken malzemeler, dekor amaçlı ışıklar ve süslendirmeler gibi pek çok ürünün de maliyetini hesaplamak ve bunların yanında dükkan kirası da hesaplanarak bu işe girilmesi gereklidir.

Sıfırdan Cafe Açmak İçin Gereken Bilgiler!

Günümüzde herkes para kazanmak için genellikle cafe açmayı tercih etmektedir. Aslında bu fikir hiçte kötü bir fikir değildir. İnsanlar genellikle kış mevsiminde cafeleri tercih etmektedir. Sevgililerin, ailelerinden ve akrabalarından uzak bir yerlerde buluşma mekanları, ergenliğe yeni girmiş olan genç kız ve erkeklerin kendilerini büyümüş hissetmeleri için veya evli çiftlerin birlikte hoş sohbet ve muhabbet yapacakları yer olacağından cafenin dekorasyonu ve ambiyansı bunlara uygun yapılmalıdır. Cafenin konseptinin her kesime uygun bir şekilde yapılması daha iyi olacaktır.

Cafe Açmak İçin Gerekli Sermaye Yoksa Ne Yapılmalı?

Bir mekanı da açmak içinde cafe açmak içinde gerekli bir sermayeye ihtiyaç vardır. Cafe açmak için birikmiş bir sermaye yoksa bankalardan bu eksiği tamamlamak mümkündür. Bankaların tanıdığı düşük faizli kredi imkanıyla cafe açılması mümkündür. CAfe açmadan önce gerekli yasal bir takım şeylerin de yerine getirilmesi gereklidir.

İş yeri kurmak için ilk yapılması gereken şey yasal işlemleri ve belgelerin tedarik edilmesi gereklidir. Belediyeden iş yeri açma ruhsatı ve vergi dairesinden vergi levhası almadan herhangi bir dükkan açılamaz. Eğer bu belgeler çıkartılmazsa yapılan masraf boşa gideceği için öncelik belgeler olmalıdır.

Cafe Konsepti Belirlemek İçin Fikirler

İlk önce açılacak olan cafenin kimlere hitap edeceği belirlenmelidir. Bu cafenin genç kesim için aktif bir cafe mi yoksa orta yaşlı insanlara ve ailelere hitap eden klasik bir cafe olup olmayacağına karar verilmesi gereklidir. Bunları ayrı ayrı yapmak yerine her kesime hitap edecek olan bir konsept belirleyebilirsiniz. Her kesime hitap edecek bir cafe açmak isteniyorsa doğru yer seçimi yapılması gereklidir.

Cafe Açmak İçin Mekan Seçimi

Bir dükkan açmak için sıfırdan mı yoksa hazır bir mekanı mı satın almak için karar verilmesi gerekidir. Sıfırdan başlamak için en işlek yerde ve insan yoğunluğunun çok olduğu yeri tercih etmek gereklidir. Düşünülen tarzda cafe için gerekli büyüklükte bir yer seçmek gereklidir. Genç kesime hitap edecek bir mekan açarken renk ve ürün çeşitliliğinin fazla olması gereklidir. Mekanda çalınacak müzikler bile genç kesime hitap etmelidir. Orta yaş gurubu ve aileler için ise klasik tarzda müzik seçimi yapılmalıdır. Eğer sıfırdan değil de hazır bir mekanın devri alınacaksa o mekanın bulunduğu yer ve önceden kapatılma nedenlerini araştırmak gereklidir. Bunları öğrenmeden devir alınmamalıdır.

Cafe Dekorasyonunda Gerekli Bilgiler

Konsepti belirlenen mekanın seçimi yapıldıktan sonra, dizayna ve dekorasyona konsepte uygun şekilde seçimler yapılmalıdır. Dükkanın içinde bulunması gereken aksesuarlar ise; bisiklet tekerleği, rengarenk şemsiyeler, duvar rengi, masa düzeni, masa ve sandalye renkleri, yaratıcı otantik ışıklandırmalar, duvar kağıtları, tablolar, zemin rengi, menü renkleri, tabak ve bardak renkleri gibi pek çok malzemenin birbirine uyumlu seçilmesi gereklidir. Tabaklara, kahve ve çay bardaklarına mekanın adını yazdırabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden reklam yaptırmak ta para kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Menü seçiminde ise, ürün çeşitliliği ve fiyatların bulunduğu güzel anlaşılır bir menü tercih edilmelidir. Müşterilerin fiyat sormasına engel olmak için menüde mutlaka fiyat belirtilmesi gereklidir. Mekanın iyi bir izlenim vermesi için önemli kurallardandır. Menü renklerini ve amblemlerini dekorasyonda kullanılan renkler tercih edilebilir.

Cafe İçin Gerekli Malzemeler

Mekan sadece dekorasyondan ibaret değildir. Elbette üretim yapılması için gerekli malzemelerin saklanması ve müşteriye sunulması için pek çok malzemeye ihtiyaç vardır.

Mutfakta gereken malzemeler; Tencere, fritöz, dondurucu, soğuk içecek ve bozulabilecek tarzda yiyeceklerin saklanılması için soğuk dolabı, tost makinesi, mikser, çay ve kahve makineleri, tava, fırın, blender, buz makinesi, waffle makinesi, sosis makinesi, ızgara ve bulaşık makinesidir.

Masa üstleri için; masa numaraları, peçetelik, aksesuarlar, tuz- karabiber ve ketçap- mayonez kabı ve menüdür.

Kasa İçin; yazar kasa, POS cihazı, adisyon ve faturalar olması gereklidir.

Müşterilere sunum yapmak için; tabak, bardak, kaşık, çatal ve bıçak olması gereklidir.

Genel Kurulum İçin; masa, sandalye, teşhir dolabı, mevsimine göre dondurma dolabı, içecek dolabı, kasa masası malzemeleri gereklidir.

Çalışma arkadaşları edinirken finansal durumun göz önünde bulundurulması gereklidir. Mekanda çalıştırılacak garson, mutfak çalışanı veya kasa da duracak işçilerin sayısı bütçeye uygun seçilmelidir. İş arkadaşları seçerken genellikle tecrübe sahibi elemanları tercih ederseniz işiniz hızlı ve düzgün olur. Ancak tecrübesiz eleman çalıştırmakta sizin inisiyatifinize kalıyor.

Mekanınız için uygun tedarikçiler seçmeniz gereklidir. Bu iş için gereken ürünleri tedarik edecek kişiler ve distribütörler seçmeniz gereklidir. Ne kadar uygun fiyata malzemeler alırsanız o kadar düşük maliyetle ürün satarak kazancınızı arttırabilirsiniz.

Cafe Açıldıktan Sonra Düzenli Olarak Ödenmesi Gereken Maliyetler

Herkes cafe açmadan önce nelere para ödeyeceğini araştırıyor. Bunlar;

3 ayda bir ödenen geçici vergi ödemesi

Her ay ödenecek olan KDV ödemeleri

Yılda 1 defaya mahsus gelir vergisi ödemesi

Bilgilendirme formu için yapılan ödeme

Bağ-Kur’a prim ödemeleri (her ay)

3 ayda bir stopaj ödemeleri

Yılda 1 defaya mahsus defter tasdik ödemeleri

Her ay ödenmesi gereken SGK ödemeleri

Yılda 1 defaya mahsus fatura tasdik ücreti ödemesi

Her ay ödenecek olan muhasebeci ücreti

Cafenin Aylık Kazancı Ne Kadar Olur?

Bir cafeden fazla kazanç sağlamak için ilk önce önemli olan mekanın bulunduğu yer ve insanlara karşı doğru bir tutum sergilenmesidir. İlk açılan bir işletme elbette yüksek miktarlarda kazanç sağlamayabilir. Bunun nedeni ise mekanın yeni olmasından dolayı pek fazla kişi tarafından tanınmamasıdır. İlerleyen zamanlarda mekanın müşteri kapasitesine ve performansına bağlı olarak yatırıln sermayeyi çıkartmak mümkün olacaktır. Bir cafenin aylık kazancını hesaplamak biraz zordur. Çünkü her geçen gün müşteri sayısı artışta yaşayabilir düşüşte. Bu yüzden net bir kazanç söylemek mümkün değildir. Cafenin işleyişi ve popülerliğine göre kazanç artış veya düşüş göstermektedir. Bunların yanı sıra çalışanların maaşlarını, yemek paralarını, sigortalarını da hesaplayarak aylık kazancın ve kar oranının belirlenmesi mümkündür.