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Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ağustos 13 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:54
Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler
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Geçtiğimiz Cuma günü son bölümü yayınlanan Kuaförüm Sensin isimli yarışmadan elenen takım Ali, Almila ve Ece oldu. Geçtiğimiz haftanın 1.si ise Tayfun, Serap ve Şule paylaştı ve yarışmadan toplamda 10 bin Tük Lirası kazandılar. Yarışmaya veda eden takımın yerine yeni gelecek olan isimler yarışmanın sevenleri tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir. İzleyicilerin bu meraklı bekleyişine Kuaförüm Sensin yarışmasının fragmanı cevap verdi. İçinde bulunduğumuz hafta yeni oluşacak takımın makyözlüğünü üstlenen isim Gül Mammadova oldu. Mammadova bu hafta takım arkadaşları ile birlikte liderliği hedefleyen isimler arasında.

Kuaförüm Sensin Gül Mammadova Kimdir?


Kuaförüm Sensin isimli yarışmanın yeni makyözlerinden birisi olan Gül Mammadova tam olarak 31 yaşındadır. Mammadova Azerbaycan Devlet Petrol Üniversitesi’nin Kimya bölümünden mezun olmuştur. Son 12 yıldır Türkiye’de yaşayan Mammadova bir firmanın bölge müdürü olarak görev yapmakta. 4 yıllık bir evliliği olan Mammadova’nın kariyerinde perakende sektörünün rolü büyük. Sosyal medyada yayınladığı çalışmalar büyük bir kesimin ilgisini çekmişti. Büyük bir kitleye ulaşan Mammadova makyaja olan ilgisini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşarak kendini geliştirmeyi de başarmış durumda. Gül Mammadova’nın önümüzdeki günlerde Youtube hesabından videolar paylaşacağı bilgileri de mevcut. Mammadova’nın evine sadece eşi yok. Evinde toplamda 7 hayvan ile birlikte yaşıyor. 3 köpeği ve 4 kedisi olan Mammadova’nın köpeklerinden birisi görme engelli. Dövüldükten sonra barınağa bırakılan köpeği sahiplenen makyözün hayvan barınağı açmak gibi bir hayali var. Mammadova Türkçe, Azerice, Rusça, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere toplamda 5 dil konuşabiliyor.

Kuaförüm Sensin isimli yarışmanın yeni makyözü Gül Mammadova sosyal medyada oldukça popüler bir hale gelmiş durumda. İnstagram hesabında takipçileri ile paylaştığı sanatsal çalışmalar ve makyajlar ile takipçi sayısını 18 bine kadar çıkardı. Eğer Gül Mammadova’nın İnstagram hesabını merak ediyorsanız onu @missduruk adresinden bulabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.08.2020 09:54
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