Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Ekonomik alanda covid- 19 pandemisi nedeni ile çoğu hanede gelir sıkıntıları yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Covid-19 salgını nedeni ile işsizlik dahilinde bir çok olumsuzluk yaşanmıştır, ve virüsün yarattığı kötü etkenleri son dönemlerde iyice artmış artık işverenler ve firmalar tarafından işçi çıkarımları yapmaya başlanmıştır. Artan işsizlik ve iş verememe durumları nedeni ile zaten yüksek olan işsizlik oranı iyice artmıştır. İşçilerin azalması sadece işçilere etki etmemekte bununla birlikte yapılan üretimi de azaltmaktadır bu etkense piyasada hizmet ve mal ücretlerinin artmasını beraberinde getirmiştir. Bu etkenlerin hepsi ise hanelere olumsuz gelir sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştur. Devletimiz ise covid-19 öncesinde de ekonomik olarak geride kalan vatandaşlar ve haneler için farklı adlar altında yardım etmeye çalışmaktaydı. Şimdi ki durumda farkında olan devlet covid-19 etkilerini azaltmak üzerine yeni yardım adları altında destek vermeye devam etmektedir. Covid-19 etkilerini azaltmak için devreye giren yardım paketleri ile hanelere destekler hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanı Zehra Selçuk açıklamalarda bulundu. 3,3 Milyon Türk Lirası değerinde bir ödemenin söz konusu olduğunu söyleyen Zehra Selçuk “ İki binden fazla ihtiyaç sahiplerine 3,3 Milyon Türk Lirası değerinde destek de bulunmak için adımlar atıyoruz” dedi. Bu ihtiyaçların kapsadığı kişiler ise kronik hastalardır.

Başvurular Nereden, Nasıl Yapılır:

Devlet tarafından kronik hastalara yapılacak olan yardım için başvurular, yardım almak isteyen kişinin yaşadığı ilçe ve ile bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Başvuru yapması gerekmektedir. Eğer kişi başvuru yapmaya kendi gidemiyorsa yasal varisini veya velisini başvuru için göndermesi gerekecektir. Koşullar yerine getirildiği taktirde ise kişiye yardım bağlanacaktır. Yardımdan hiçbir kesinti yapılmamaktadır, verilecek olan para yardımından herhangi bir ücret başka kurumlar tarafından alınmayacaktır yani kesinti olmayacaktır. Verilen yardımlar ise PTT’ ye yatırılacak ve yardım alan kişiler tarafından PTT’ den çekilecektir.

Hangi Hastaya Ne Kadar Süre ile Verilecek:

Yapılacak olan ödemeler 1384 Türk Lirası değerindedir. Kronik hastalar ise:

*Tüberküloz hastalığını yakalanan kişiler, önceden tedavi görmeyenler için 6 aylık tam ve 6 aylık idame şeklinde. İlaçlı tedavi görenler için ise 24 ay tam ve 6 ay idame şeklinde olacak.

*Menenjit hastaları için 12 aylık olarak tam ve 6 aylık olarak idame şeklinde olacaktır

*Kemik Tüberküloz hastaları için ise 9 aylık tam ve 6 aylık idame şeklinde olacaktır.