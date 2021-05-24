Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?

Son yıllarda kripto para borsalarına karşı büyük bir ilgi bulunmaktadır. Öyle ki ülkemizde 2 milyondan fazla kişi kripto para borsalarına üye olmuştur. Ekonominin kötü gitmesinden dolayı insanlar kısa sürede kar yapabilecekleri yatırım araçları aramaktadır. Kripto para piyasasında son günlerde büyük bir düşüş yaşanıyor. Bundan dolayı kripto para kullanıcıları ayı sezonu nedir, ayı sezonu ne kadar sürer, kripto paralar ayı sezonuna mı girdi, ayı sezonu tuzak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Elon Musk tarafından manipüle edilen Bitcoin, son dönemlerde tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşamaktadır. Bundan dolayı diğer kripto paralar da bundan nasibini aldı. Bundan dolayı tüm yatırımcıları büyük bir tedirginlik sarmıştır. Bu tür durumlar ayı sezonu olarak nitelendiriliyor. Yatırımcılar ayı sezonunun ne zaman biteceğini araştırıyor.

Ayı Sezonu Ne Demek?

Ayı sezonu uzun süreli fiyat düşüşlerini simgelemektedir. Genellikle piyasalarda %20 civarında düşüşler yaşandığında ayı sezonu olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan yatırımcılar yüksek düşüşler yaşandığında ayı sezonuna giriş yapıldığını söyler.

Ayı Tuzağı

Kripto paralarda sürekli olarak bir düşüş yaşanıyorsa, kripto paraların sürekli olarak değer kaybettiği durumlar varsa ayı sezonu olarak bilinir. Uzun süredir yükselişler olduğundan dolayı boğa sezonuna giriş yapılmıştı. Bu süre içerisinde birçok kripto paranın değeri büyük artışlar göstermişti.

Ayı tuzağı ise piyasanın bazı kişiler ya da kurumlarca manipüle edilmesini simgeler. Ayrıca balina olarak adlandırılan büyük yatırımcıların ellerindeki kripto paraları bir anda yüklü miktarda satmasından dolayı düşüşler yaşanmaktadır. Bu durumlarda küçük yatırımcının tedirgin olup ucuz fiyattan parasını çekmesi beklenir.

Ayı Sezonu Ne Kadar Sürer?

Kripto para analistleri, şu an yaşanan durumun pek iç açıcı olmadığını söylemektedir. Henüz ayı sezonunun tam olarak başlamadığını söylüyorlar. Yükselme eğiliminin hala devam ettiğini ifade ediyorlar. Ayı sezonunun daha yeni başladığı iddia ediliyor. Elon Musk, Bitcoin’i sürekli olarak manipüle etmektedir. Onların attığı tweetler yüzünden kripto para piyasaları alt üst olmuştu. Ayı piyasasında Bitcoin’in genellikle 12 bin dolar ya da 15 bin dolar kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

Ayı Sezonu Ne Zaman Bitecek?

Ayı sezonunun ne kadar süreceği ve ne zaman biteceği ise bilinmektedir. Bazen kısa süreli olabildiği gibi zaman zaman da uzun yıllar sürmektedir. Önceki ayı sezonuna bakacak olursak 4 yıl kadar sürdüğünü söylemek isteriz.

2017 yılında Bitcoin 20 bin dolar kadar olmuştu. Sonrasında 4 yıl boyunca aynı seviyede kalmış ve sonrasında 50 bin doları aşmıştı. Bundan dolayı ayı sezonunun ne kadar süreceği ya da ne zaman sona ereceği bilinmiyor.