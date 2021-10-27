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Kripto paraların yükselme ve düşme nedenleri

Kripto paraların sürekli değişmekte olan piyasası zaman zaman aniden yükselirken zaman zaman ani bir düşüşe geçmekte. Bitcoin’in yükselme ve düşme nedenlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2021 Çarşamba 18:59
Kripto paraların yükselme ve düşme nedenleri
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Kripto paraların her dakika değiştiği piyasalarda ani düşüşlere ve ani yükselişlere rastlanmaktadır. Peki, bu çeşit ani düşüşlerin ve yükselişlerin nedenleri nelerdir? Kripto paraların ekonomik değerlerinin düşüşe geçeceğini veya yükselişe geçeceğini önceden tahmin etmek mümkün müdür? Kripto paraların değerlerini etkileyen unsurlar hangileridir? Kripto paralara ait birçok sorunun detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Ekonomi çalkantılı bir sistemdir. Tüm piyasaların yükseliş zamanları ve düşüş zamanları bulunmaktadır, Kripto paralar da bu şekildedir. Kripto para birimleri olan Bitcoin, Ethereum veya başka altcoinlerde ani çıkışlar ve düşüşler görüntülenmektedir. Bu tarz ani çıkışların ve düşüşlerin nedenleri nelerdir?

 

Geleneksel hisselere kıyasla kripto paralar ne kadar dalgalanmakta?

Diğer geleneksel hisselerle kıyaslanacak olduğunda kripto paraların çok daha ani artışlara ve düşüşlere geçtiği görülür. Geçtiğimiz sene Apple yüzde dönüşü başına 31.78, Tesla ise 87,30 olmuştur. Bitcoin ise bunlara kıyasla yüzde 298,02 olmuş, Ethereum yüzde 709,49 olmuştur. Geleneksel hisselerden birisi olan altın, geçtiğimiz yıl boyu getiriler kısmında -9,78 seviyesinde görülmüştür. Artışların veya düşüşlerin kesin olarak söylenemediği kripto para birimde çok büyük düşüşler ve artışlar görülebilir.

 

Kripto niçin bu kadar değişken?

Kripto paraların yükselmesinin ve düşüşe geçmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Yükselişlerin genellikle medyada görülen olumlu algıya bağlı olduğu görülmüştür. Bir ülke veya uluslararası bir şirket açıklama yaparak bir kripto biriminin adını verdiğinde de o kripto para biriminin değeri artabilir. Elon Musk Bitcoin almaya karar verdim dediğinde Bitcoin’de bir artış beklenirken, Bitcoinlerimi satıyorum dediğinde ise Bitcoinlerde bir düşüş beklenir.

 

Kripto her zaman yükselip alçalıyor mu?

Her hissede olduğu gibi kripto para birimlerinin yükselişleri ve alçalışları hakkında kesin bir bilgi söylemek mümkün değil. Bir kripto para birimi alçaldığında bu onun tekrar yükseleceği anlamına gelmeyebilir. Artışları ve alçalışları hakkında detaylı bir bilgi verilememektedir, tahmin edilememektedir. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın ve daha birçok kişinin bitcoin’in çevreye zarar verdiğini düşündüklerini dile getirmelerinni ardından bitcoin’den birkaç yüz milyar dolar silmesiyle beraber bitcoin piyasasında ani bir düşüş görülmüştür. 

Kripto paraların izlediği belirli bir çizelge bulunmamaktadır. Bitcoin iki yüz değer kaybettiğinde üç yüz değer artacaktır tarzı bir yargıda bulunmak imkansızdır. Kripto paralar insanların yatırımlarına dayandığı için her an her şey değişebilmektedir. O yüzden kripto paraya yatırım yapan büyük şirketler, ülkeler gibi unsurlar kripto paraların değerlerinde büyük bir rol oynamaktadır. Bugün çok yüksek bir değere sahip olan kripto paraların çoğu bir gün içerisinde ani bir düşüşle beraber değersiz hale gelebilmektedir.


Son Güncelleme: 27.10.2021 18:59
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