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Kripto paraların alım satımlarına vergi düzenlemesi geliyor

Türkiye'de Hükümetin Bitcoin'in yanı sıra kripto para alım satım işlemlerinde vergi getirmeye karar verdiği bildirildi. Ayrıca yapılacak yeni düzenlemeyle faaliyette bulunan şirketlere de lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:12
Kripto paraların alım satımlarına vergi düzenlemesi geliyor
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Türkiye'de hükümetin yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşan kripto paralara yönelik harekete geçtiği bildirildi. Başta Bitcoin'in yanı sıra kripto paralarda yapılacak olan alım satım işlemleri vergi denetime gireceği öğrenildi.

Kullanımı hızla artış gösteren ve hisse değeri 1 yıl içerisinde yüzde 10 bin artan kripto paralarda değişikliğe gitmeye hazırlanan hükümet; Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde TCMB, BDDK ve SPK gibi ilgili kuruluşlarla bir çalışma içine girdi. Yapılan çalışmalar kapsamında ise söz konusu değişikliklere ilişkin düzenlemenin yılın ilk yarısında yasalaşacağı ifade ediliyor.

Türkiye'de faaliyette bulunan şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirmeye hazırlanan hükümetin şirketlere de teknik yeterlilik belgesi şartı sunacağı belirtilirken kurum çalışanlarında da SPK lisansı isteyeceği bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan uzmanlar ise kripto paraların menkul kıymet olarak tanımlanması sonucu diğer yatırım fonlarının alım satım işlemlerinde belirlenen kazançlarda yüzde 10 oranında bir stopaj kesilebileceğini söylüyorlar.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaVergi DüzenlemesiBitcoin
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