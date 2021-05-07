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Kripto paralardan vergi mi alınacak? 2021 Kripto para vergi gelişmeleri

Kripto para hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden yüzlerce kişi Kripto paradan vergi mi alınacak sorusunu internet üzerinden araştırıyor. İşte 2021 yılında kripto para ile ilgili son gelişmeler…

07 Mayıs 2021 Cuma 19:48
Kripto paralardan vergi mi alınacak? 2021 Kripto para vergi gelişmeleri
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Milyonlarca Dolar değerinde olan kripto para piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto paralardan vergi alınmaya başlanacağını açıkladı.

Lütfi Elvan’ın bu açıklamasından sonra kripto para vergisinin miktarı insanlarca tartışılmaya başlandı. Bakan Elvan vergi konusunda henüz net bir durumun olmadığını söylerken, kripto paralarla ilgili olarak taslak çalışmaları yapıldığını da sözlerine ekledi.

Amerika kripto para elde eden kişilerden gelir vergisi alıyor. Almanya kripto paralardaki vergiye 600 Euro’luk bir alt sınır koydu. Türkiye’de kripto paralardan vergi alan ülkelerden olacak. Dünyada Hong Kong ve Singapur’da Avrupa ise Malta ve Portekiz ülkelerinde kripto paralara vergi konulmadı.

Kripto paralardan ne zaman vergi alınmaya başlanacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:48
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaVergi
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