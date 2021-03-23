Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları

Ülkemizde ve küresel piyasalarda dalgalanmalar devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda yaşanan yönetim değişikliği nedeni ile pazartesi günü bir hayli zor geçti. Buna rağmen yatırımcılar soğukkanlılılığını korudu.

Kripto paraya yatırım yapan yatırımcılar direnç noktası dedikleri 57 bin 59 bin Amerikan Doları bandında yatay olarak hareketlerini devam etttiriyor.

Dalgalanmasına devam eden Bitcoin son 24 saat içerisinde eeli beş ve elli sekiz bin dolar arasında gezmesi kayıpları biraz artırdı. Haftalık kayıp yüzde dörde yaklaştırdı. Bitcoin fiyatları bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 1.04 oranında düşüşle 57 bin dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların bir diğer gözdesi olan ve çok sayıda taliplisi olan Ethereum da son 24 saatte çok fazla bir düşüş olmadı. Düşüş sınırlı kalırken yüzde 0.19 olarak gerçekleşti. Ethereum da haftalık kayıp yüzde 5.21 idi.

Binance Coin kripto para biriminin artması ona olan ilgiyi artırdı. Son 24 saat içerisinde yüzde 1'e yakın artışla 268 dolara yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Haftalık kazancın yüzde 0.79 ile sınırlı kalması her ne kadar olumsuz ise haftaya yükselişle başlaması yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Bu artışla birimin piyasa işlem hacmi de her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kripto paralara olan ilginin artması ve kurumsal bir kimliğie sahip olan yatırım şirketleri tarafında ilgi ile takip edilmesi piyasa hacimlerinde artışlara neden olmaya devam ediyor. Piyasalar toplam 1 trilyonu aştı. 15 Şubat'ta ise 1,5 trilyon bandını aşarak rekor tazelemişti.

Dünya genelinde kripto paralara olan ilgi her geçen gün artarken para birimi sayısı dokuz binlerde. Bazı noktaları kripto para çekme atmsi konarken dünya yeni bir yatırım aracı ile tanışmış oldu.