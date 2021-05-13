Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Yatırımcıların yeni hedef noktası olan kripto paralar günden güne değişiklik gösterirken kullanıcılar Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi? soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte kripto paraların son durumu haberimizde
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