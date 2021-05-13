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Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?

Yatırımcıların yeni hedef noktası olan kripto paralar günden güne değişiklik gösterirken kullanıcılar Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi? soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte kripto paraların son durumu haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:54
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
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Hangi coinler düşüşte?

  • EOS 12% oranında geriledi
  • Cardano 13% oranında geriledi
  • XRP 10% oranında geriledi

Son Güncelleme: 13.05.2021 15:54
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