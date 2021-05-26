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Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı?

YouTube kanalında yayınlanan ‘Hukuki Sorular’ programının bu haftaki konusu kripto paralar olurken birçok vatandaş tarafından merak edilen Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? sorusu oldu. Yatırımcılar program için önemli paylaşımlarda bulunurken kripto paralar hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:47
Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı?
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Youtube kanalında yayınlanan ‘Hukuki Sorular’ programında her hafta farklı konular ele alınırken Av. Ali Cenk Ahi'nin sunduğu programa bu hafta Araştırma Uzm. Agah Selim Sesli oldu.

Programda kripto paralar değerlendirilirken ana başlıklar şu şekilde işlendi.

  • Kripto para güvenilir mi?
  • Ripple'da neler oluyor?
  • Kripto parayayatırım nasıl yapılabilir?
  • Kripto para miras olarak kalır mı?
  • Kripto paralar haczedilebilirmi?
  • "Lisans olmadan yatırım tavsiyesi vermek suçtur"
  • NFT nedir?
  • NFT eserler kopyalanabilir mi?
  • NFT'nin geleceği
  • Türkiye'de sanatçılar NFT kullanıyor mu?
  • Sanatçılar eserlerini nasıl NFT'ye çevirebilir?

Sorularının yanıtlandığı programda kripto paralar hakkında önemli bilgiler izleyiciler ile paylaşıldı.

Sizde YouTube kanalında yayınlanan Hukuki Sorunlar programı ‘Kripto paralar güvenilir mi?’ izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 22:47
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