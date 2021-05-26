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Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?

Kripto para piyasası, bu hafta sert bir dalgalanma yaşadı. Kripto paraların geleceği merak edilmektedir. Kripto paraların değerleri artacak mı? Özellikle Bitcoin'de yaşanan sert dalgalanmanın nedenleri merak konusu oldu. Bitcoin'in fiyatı düşmeye devam edecek mi? Bu haberimizde kripto para piyasasına ilişkin görüşleri sizler için derledik. İşte Kripto paraların geleceği...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:27
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
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 Uzman ekonomistler ,kripto ile ilgili görüşlerini paylaşmaktadır. Uzmanlara göre; Dünyada ,kripto ile ilgili konuşulan iki  olay var. Kripto para birimi fiyatlarındaki keskin değer kaybı ana sorundur. Bu şekilde gündemi işgal eden kripto varlıklar, küresel finansal varlık portföyünün sadece% 1'ini oluşturuyor. İnsanlar bu varlıkları para kazanmanın hızlı bir yolu olarak görüyorlar. Garip bir şekilde, son on yılda Bitcoin'in fiyatı üç kat düştü ve% 80'e düştü. Bu inanılmaz dalgalanmanın üstesinden gelebilen yatırımcılar iyi gidiyor. Bunların arkasındaki teknolojinin çok önemli olduğu ve Bitcoin'den daha parlak altenatif para birimlerinin yanı sıra finans sektörü ve diğer alanları etkileyeceği öngörülebilir. Bitcoin bir zamanlar kripto para dünyasının% 100'ünü oluşturuyordu. Bugün oran% 47'dir. Bitcoin'in ağırlığı gelecekte daha da azaltılabilir.

Hisse senedi değerlemelerinin yüksekliği, enflasyon oranlarındaki artış beklentisi, piyasalarda baskıya sebep oluyor. Bir yandan da , gelişmiş ülkelerdeki aşılamanın tatmin edici bir duruma gelmesinin ekonomik aktiviteye hız kazandıracağı düşüncesiyle, piyasalarda net bir satış dalgası yaşanmamaktadır.


Son Güncelleme: 26.05.2021 15:27
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