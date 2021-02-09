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Kripto paralar G7'nin gündeminde

Ekonomik açıdan dünyanın en zengin 7 ülkesinin bir araya geldiği G7 zirvesi çok yakında yapılacak. G7 zirvesinde kripto paranın gündemde olacağı söyleniyor.

09 Şubat 2021 Salı 17:18
Kripto paralar G7'nin gündeminde
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Kripto paralar son günlerde oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Bu konu artık ülkelerin de gündemine geliyor. Ekonomik açıdan dünyanın en zengin 7 ülkesinin bir araya geldiği G7 zirvesi çok yakında yapılacak. G7 zirvesinde kripto paranın gündemde olacağı söyleniyor.

Bu zirvede ülkelerin merkez bankaları üzerinden kripto para satışına onay vermesi dile getirilecek. Ayrıca borçların yükselmesi ve dijital paralara vergilendirme gelmesi ile alakalı görüşmeler yapılacak. Önümüzdeki G7 zirvesinin 12 şubat 2021 tarihinde İngiltere’de yapılması planlanıyor. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın toplantıya katılacağı belirtiliyor. Kripto paralar son yıllarda dünya genelindeki insanlar tarafından oldukça fazla rağbet görmeye başlayınca devletler de bunu kabullenmek zorunda kaldı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaG7
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