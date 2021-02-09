Kripto paralar G7'nin gündeminde

lar son günlerde oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Bu konu artık ülkelerin de gündemine geliyor. Ekonomik açıdan dünyanın en zengin 7 ülkesinin bir araya geldiğizirvesi çok yakında yapılacak. G7 zirvesinde kripto paranın gündemde olacağı söyleniyor.

Bu zirvede ülkelerin merkez bankaları üzerinden kripto para satışına onay vermesi dile getirilecek. Ayrıca borçların yükselmesi ve dijital paralara vergilendirme gelmesi ile alakalı görüşmeler yapılacak. Önümüzdeki G7 zirvesinin 12 şubat 2021 tarihinde İngiltere’de yapılması planlanıyor. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın toplantıya katılacağı belirtiliyor. Kripto paralar son yıllarda dünya genelindeki insanlar tarafından oldukça fazla rağbet görmeye başlayınca devletler de bunu kabullenmek zorunda kaldı.