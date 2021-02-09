Kripto paralar G7'nin gündeminde

Bu zirvede ülkelerin merkez bankaları üzerinden kripto para satışına onay vermesi dile getirilecek. Ayrıca borçların yükselmesi ve dijital paralara vergilendirme gelmesi ile alakalı görüşmeler yapılacak. Önümüzdeki G7 zirvesinin 12 şubat 2021 tarihinde İngiltere’de yapılması planlanıyor. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın toplantıya katılacağı belirtiliyor. Kripto paralar son yıllarda dünya genelindeki insanlar tarafından oldukça fazla rağbet görmeye başlayınca devletler de bunu kabullenmek zorunda kaldı.
Son Güncelleme: 09.02.2021 17:18