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Kripto parada vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulunamıyor!

Türkiye'de işlem faaliyetine giren kripto para borsalarından Thodex'te şirketinde 2 gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişi işlemine sahip platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir kripto parayla Türkiye'den kaçtığı belirtiliyor. Şirket 4-5 günlük bir bakım çalışmasında girdiğini ve işlemlerin bu nedenle durdurulduğunu iddia ederken devreye siber suçlarla mücadelenin girdiği ve şirketi inceleme altına aldığı bildirildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 12:49
Kripto parada vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulunamıyor!
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Son yıllarda en popüler yatırım aracı olarak kullanılan kripto parayla ilgili büyük bir vurgun yapıldığı öne sürüldü. Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in yatırımcılardan aldığı 2 milyon dolarlık bir kripto parayı aldığı ve siteyi kapattıktan sonra da yurt dışına kaçtığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na işlem yapan bir çok kişinin dilekçesi ulaşırken Özer'in işyerine gelen siber suçlarla mücadele ekipleri Thodex'in İstanbul Kadıköy'de bulunan merkezine sevk edildi. Ekipler şirkette inceleme çalışmalarına başlarken Savcılığının Özer hakkında re'sen bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün, bir duyuru yaparak 2 milyon Dogecoin dağıtılacağını açıklayan Thodex'in kullanıcılarının o günden sonra sistemden paralarını alamadığı belirtilirken şirket tarafından 2 gün önce yapılan bir açıklamada 6 saatlik bir planlı bakım çalışması yapıldığı ve bunun sonucunda ise tüm sorunların giderileceği bildirilmişti. Bu açıklama sonrası sorunların devam etmesi üzerine şirketin ikinci açıklamasında bakım çalışmalarının 4-5 gün süreceği ifade edilmişti. 

Thodex'in son 24 saat içerisinde alım satımı durdurma kararı alması aktif hesaba sahip 391 bin kişiyi endişelendirmeye başladı. Bu durum karşısında ortaya atılan bir iddia kullanıcıların panik olmasına neden oldu. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in hesaplarını kapatıp 2 milyar dolar kripto para ile Tayland'a kaçtığı öne sürülürken savcılığa bu yönde bir çok mağdur tarafından dilekçe gönderildiği öğrenildi.

Yapılan şikayet dilekçeleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex'in İstanbul Kadıköy'de bulunan merkezine çok sayıda siber suçlarla mücadele ekibi gönderdi. Diğer taraftan 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar' ile birlikte 'Örgütlü Suçlar' bürosu ise şirket hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kaybolan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ise 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilirken şüphelinin nereye gittiği konusunda bir araştırma yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 milyar dolar kripto para ile Tayland'a gittiği iddia edilen Özer hakkında herhangi bir yakalama kararı olmamasından dolayı gerçekleştirdiği seyahatte herhangi bir sıkıntı yaşamadığı ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN GİRİŞİMLER İDDİALARI DESTEKLİYOR!

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin para biriminde gerçekleşen yükselişler sonrasında sorun çıkarmaya başladı. Diğer taraftan kullanıcılar, THODEX borsasında bulunan paralarını başka borsalara transferini gerçekleştirmek isterken borsada kesintiler yaşandığını öne sürdüler. THODEX'in aktif işlemlere izin vermeyerek öne sürülen 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasında batmış olabileceği değerlendirilirken aynı zamanda Dogecoin fiyatının son 1 ay içerisinde yüzde 800 artması bu iddiaları desteklediği belirtiliyor.




Son Güncelleme: 22.04.2021 12:49
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ThodexFaruk Fatih ÖzerKripto ParaVurgun2 Milyon Dolar
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