Kripto parada vurgun operasyonları sürüyor! Vebitcoin Ceo'su da gözaltına alındı!

Thodex'in platformunun bakım yapılacağı duyurusu sonrası sistemi tamamen kapatması ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçarak başlayan kripto para vurgunu sürecinde, faaliyet durdurma olayına bu kez de Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı.

Resmi olarak bir açıklama yapan ve açıklamasında içine girilen finansal zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldıklarını duyuran Vebitcoin.com'un bu açıklaması sonrası Thodex'in bakım için sistemi kapattığı tarih ile aynı gece Vebitcoin platformunun da bakıma alındığı ve o günden bu yana kapalı olduğu belirlendi.

Şirketin yaptığı açıklamada son günlerde kripto paralarda yaşanan farklı gelişmeler nedeniyle işlemelerde çok fazla yoğunluk meydana geldiği ve bu durumunda finansal anlamda şirketlerini zor bir sürece sürüklediğini, yeni düzenlemeler yapılarak hak edilen talepleri gerçekleştirmek adında faaliyetleri bir süreliğine durdurmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Daha sonra Muğla Menteşe'de oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker B.'nin geçtiğimiz gece kaldığı villasına duvardan atlayarak 2 kişinin girdiğini ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldılar. Şüphelilerin verdiği ifadelerinde ise Vebitcoin’e para yatırdıklarını ve sistemin kapanmasından dolayı da İlker B. ile konuşmaya geldiklerini söylediği öğrenilirken diğer taraftan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) işlemlerini durdurma kararı alan Vebitcoin'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlardaki tüm hesaplarını bloke ettiği bildirildi.

Villasına girmeye çalışan 2 kişinin ifadeleri sonrası serbest bırakıldığını öğrenen ve eşi ve 2 çocuğunu alarak Menteşe ilçe merkezindeki evine geçen İlker B.'nin dün akşam polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve sorgusunun başlatıldığı kaydedildi.