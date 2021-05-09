Kripto para ve bitcoin yatırımında nelere dikkat edilmelli?

Gündemin rövanşında bulunan kripto para piyasası ve hisse senedi piyasaları yoğun ilgi görmekte. Yapılan hesaplamalar üzerine Mart 2020’de 1.2 milyon olan Türkiye’de hisse senedine yatırım yapan yerli yatırımcıların sayısı 2.7 milyona ulaştı. Bunun yanı sıra kripto para piyasaları içinde farklı rakamlar söylenebilir.

Kripto para piyasası için yapılan hesaplamalar sonucunda 2 milyon ya da 3 milyon kişinin yatırım yaptığı düşünülüyor. Fazlasıyla duyulanlardan bazıları para kazandım, paramı katladım gibi cümleler kripto para ile mümkün hale geliyor. Türkiye de bulunan birçok kripto para piyasasından Thodex isimli borsa adını kötü olayları duyurmasıyla tepkileri üzerine çekti. Kurucusunun para kaçırarak yurt dışına kaçması herkes tarafından tepki aldı.

Önce paranızı koruyun

Birçok yoğun ilgi doğrultusun da vatandaşların kripto para borsasına atılım yapması hakkında dikkat edilmesi gerekenler fazlasıyla mevcut. Bu işe adım atmanın önceliği ilk olarak para kazanmaktan çok parayı koruma amaçlı olmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenlerden başlık altında toplanması halinde temel bilgilerin olup olmaması ve yatırım yapılacak platformların güvenilir olmasına bakılmalı.

Paranız saniyede uçabilir

Bu işe adım atmadan önce güvenilir bir platform bularak yatırım yapılması her şeyin yolunda gideceğini garantisini vermiyor. Bu durumda yatırımcı da kendisini mağdur edebilir. Öneğin; paranızı yatırdığını kripto para borsasından paranızı çekip başka borsaya aktarmak isteyebilirsiniz. Bu durumda para gönderme işlemleri sırasında yanlış hesap kodu ya da farklı bir borsa numarası yazılması halinde onay verilmesi bütün paranın saniyeler için yok olmasına neden olur.

Kaybedilen para tekrardan alınamayabilir. Bu ihtimal doğrultusunda kripto para borsasında para transferi yapıldığı esnada bilgilerin doğru yazılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Kripto paraya yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Paranızı yatırmak için güvenilir borsa seçilmeli.

Kripto para borsasında hesaplar aracılığı ile para transferi yaparken bilgilerin doğru yazılmasına dikkat edilmeli.

Kişiye özel hesap bilgilerine ait bilgiler ve özellik şifre detaylarına sahip çıkılmalı.

Borsada bulunan kripto para hesaplarında 2 güvenlik aşamasından en az biri seçilmeli.

Seçenek halinde gerekli farklı kripto para birimleri araştırılmalı.

Borsa da yer alan risklerin azaltılması için farklı para birimlerinden sepet hazırlanmalı.

Beklenmedik anda paraların yükselmesi ve düşmesi halinde ani karar verilmemeli.

Cüzdanın kendisi ‘soğuk’ ama…

Borsa da risklerin her daim olması ve hacklerin hesaplardaki paraları çekmesi mümkün. Bunların yaşanılmaması için paraların ‘soğuk cüzdanlar’ da bekletilmesi önerilir. Bu özelliğin kullanıldığı bitcoin ve altcoin içinde depolamak için kullanılan çevrimdışı cüzdanlarıdır. Bu cüzdanların intenet üzerinden elde edilemeyen şekilde saklanması da görülüyor. Herhangi bir siber saldırı esnasında intenet üzerinden erişim sağlanmaması için çalışmalar yapılır.