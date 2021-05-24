Kripto para piyasası için uzmanlardan kritik uyarı! Yaz aylarında..

Kripto para borsası son 24 saat içerisinde yüzde 7 oranında değer kaybederken kripto paraların 1.5 trilyon doların altına indiği bildirildi. Piyasalarda kripto paraların 2 Mart'tan sonra ilk kez 1.5 trilyon doların altında olduğu görüldü. Bitcoin'in ise son verilerde yüzde 4 değer kaybettiği ve 35 bin 198 dolara indiği belirtilirken BTC'nin piyasa değerinin 657 milyara düştüğü fakat piyasa olan hakimiyetini yüzde 44'e yükselttiği kaydedildi.

Ethereum'un değer kaybettiği, ETH'nin fiyatının yüzde 5 azaldığı, Ripple'ın ise uzun sürenin sonunda 1 doların altına inmesi kripto para piyasalarını oldukça fazla karıştırdı. Önce Thodex şirketinin vurgunu, daha sonra Elon Musk'ın açıklamaları sonrası kripto para borsalarına olan güven giderek azalırken son olarak Çin'in aldığı kararlar sonrası yaşanan sarsılmanın etkileri piyasaları alt üst etti.

14 Nisan tarihinde tarihi bir rekor kıran ve 64 bin 804 dolara çıkan Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 31 bin dolara kadar gerilemişti. Daha sonra 42 bin dolar bandına kadar çıkan bitcoinler dünkü piyasalarda 34 bin dolar sularında gezdi.

Yatırımcıların bitcoin fiyatları 2021 başına dönecek mi sorularını sorarken uzman isimler toparlanma beklentilerinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Albcoin'in araştırma müdürü Helin Çelik, kripto paralarda yaşanan son düşüşün altında Elon Musk 'ın açıklamaları ve ABD'den gelen açıklamaların olduğunu söylerken Çin'den gelen aksiyonlarında bitcoinlerde ters etki yarattığını belirtti.

YAZ AYLARINDA TOPARLANMA OLABİLİR!

Helin Çelik, para piyasalarının ne zaman toparlanacağına dair yaptığı konuşmasında yaz aylarına dikkat çekerek özellikle Bitcoin'in 42 bin doların üzerinde çıkmaya başlamasının önemli olduğunu ve bu durumunda yaz aylarında olabileceğini söyledi. Yaz ayları içerisinde gelecek olan Ethereum hard forku ve Londra hard forkunun da bitcoin piyasasına yön vereceğini belirten Çelik, bu durumun piyasaları daha da iyileştirilmiş olacağını ve yatırımcılarında biraz daha rahatlayabileceğini ifade etti.