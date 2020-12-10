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Kripto para nedir, nerden alınır? Kripto para alışverişi nasıl yapılır? Kripto para çeşitleri

İnsanlığın her döneminde para önemli bir unsur olmuştur. Her insan parayla farklı amaçlar elde etmek istemiş, bazıları ise paralarla büyük yatırımlar yapmıştır. Yatırım araçlarından biri olan Kripto para ise insanların tercihlerinden biri.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:24
Kripto para nedir, nerden alınır? Kripto para alışverişi nasıl yapılır? Kripto para çeşitleri
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Bir şifreleme olan kripto, şifrelerin oluşturulması ve çözülmesi aracılığıyla transfer edilebilir. Yani işlemleri güvence altına alınmak için kullanılır. Kripto paraların üretimi madencilik yoluyla gerçekleşmektedir.

Son günlerde popülerliği artan kripto paraları almak için iki yola başvurulabilir. Birincisi normal olarak para birimi karşılığında satın almak, ikincisi ise; kriptografik şifreleri çözerek ödül karşılığında kripto para almaktır. En fazla tercih edilen kripto para çeşitleri de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Rippledir.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:24
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