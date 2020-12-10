Kripto para nedir, nerden alınır? Kripto para alışverişi nasıl yapılır? Kripto para çeşitleri

Bir şifreleme olan kripto, şifrelerin oluşturulması ve çözülmesi aracılığıyla transfer edilebilir. Yani işlemleri güvence altına alınmak için kullanılır. Kripto paraların üretimi madencilik yoluyla gerçekleşmektedir.

Son günlerde popülerliği artan kripto paraları almak için iki yola başvurulabilir. Birincisi normal olarakbirimi karşılığında satın almak, ikincisi ise; kriptografik şifreleri çözerek ödül karşılığında kripto para almaktır. En fazla tercih edilen kripto para çeşitleri de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Rippledir.