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Kripto para nedir, nasıl oluşturulur?

Kripto Para nasıl oluşturulmaktadır, Dijital Para nasıl oluşturulmaktadır, Kripto Para birimi nasıl oluşturuluyor, Kripto Para ne demek, Kripto Para nasıl çıkarılıyor? vb. merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:05
Kripto para nedir, nasıl oluşturulur?
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Kripto Para nasıl oluşturulmaktadır?

Kripto Para birimi nasıl çalışıyor? Kripto Para birimi nasıl yapılmaktadır? Kendi Kripto Para birimimi nasıl oluştururum? Şeklindeki sorular epey bir merak uyandırmaktadır. Bizde bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve haberimizde yazdık. Kendi kripto paranızı nasıl oluşturabileceğinize dair yanıtlarımıza geçmeden önce paranın geleceği ile ilgili öğrenmeniz gereken bazı küçük detaylar var.

Kripto Para biriminin temel tanımı

Öncelikle para birimi nedir önce bu tanıma bir bakalım.

Para birimi, bir banknot ya da madeni paranın çok daha fazlasıdır. Bir saklama aracı, hesap birimi ya da bir değişim aracıdır. En basit tabir ile herhangi bir malı ya da hizmeti alabilmenin ya da satabilmenin evrensel olarak kabul edilmiş bir yoludur.

Eskiden takas sistemi kullanılırken, pirinç ve tahıllardan hayvan yününe hatta tüylerine kadar her şey bir para birimi olarak kabul ediliyordu. Daha sonra da bu ödeme aracını düzene koymak için bankalar ortaya çıktı ve madeni paralar yapıldı ve banknotlar basıldı.

Şimdi ise dijital zaman ve içinde bulunduğumuz bu teknolojik çağda, madeni paralar ile banknotların modası da geçmiş gibi görünüyor. Bu yüzden de günümüzde büyük bir yer edinen yeni bir para birimi olan kripto para birimi ortaya çıkmış oldu.

Kripto Para ne demek?

Kripto Para tıpkı normal bir para birimi gibidir fakat dijital bir platformda yer alıyor ve sadece belli bir ülkede çalışan fiziki değere sahip olan para birimlerinden farklı olarak evrensel bir para birimi olarak  kabul edilmektedir. Tek bir merkezi platform ise kripto para birimlerini bağlamamaktadır.

Kripto Para biriminde Token ile Coin arasındaki fark nedir?

Üç ana fark vardır. Bu farklar;

  • Medeni paralar tek bir blok zincirinin bir parçasıdır, jetonlar ise mevcut olan bir blok incirinde çalışmaktadır.
  • Jetonlar belirli bir sektör ya da topluluk ile sınırlıdır ancak madeni paralar her yerde kullanılabiliyor.
  • Jetonlar sadece jeton satın alabilmektedir ama jetonlar jeton satın alamaz.

Gerçek bir hayat senaryosu ile konuyu biraz basitleştirelim. Starbucks’a düzenli bir şekilde giderseniz eğer oradan yaptığınız sık alışverişleriniz karşılığında sadakat puanı kazanıyorsunuz. Bu puanlar ile de kendinize bir içki alabilirsiniz. Bu sadakat puanları da bir kuruluşun ( Starbucks’ın ) sunmuş olduğu belirteçleridir.

Bu türdeki sadakat puanlarını para vererek de satın alabiliyorsunuz ve bu da size bedavadan bir kahve veriyor. Bu para ise madeni paradır ( bu durumda gerçek bir madeni para ya da banknottur) .

Madeni para kullanarak da sadakat puanı satın alabiliyorsunuz ama sadakat puanlarınızı kullanarak ne yazık ki gerçek bir para kazanamazsınız. Kısacası bir işletmeye ait olan jetonu satın alabilmek için bir kripto para kullanılabilmektedir ama bir jeton kullanılarak bir kripto para satın alamıyorsunuz.

Yeni bir kripto para birimi oluşturmak işletmeniz için ne kadar doğru?

Kripto para biriminin ne olduğu ve bu para biriminin nasıl kullanıldığı hakkında oldukça bir fikre sahipsiniz. Peki işletmenizin gerçekten bir kripto para birimine ihtiyacı var mı? bunun için yapmanız gereken aşağıda bulunan sorulara cevap vermek ve konu ile ilgili net bir fikre sahip olmak.

  • İşletmeniz intenet üzerinden mi faaliyette olacak?
  • Aylık geliriniz nakit paradan çok dijital ödemelerden mi geliyor?
  • Çevrimiçi bir ödeme seçeneği kullanıcı tabanınızı artıracak mı?
  • Birkaç yıldan uzun bir süre iş hayatında yer almayı planlıyor musunuz?

Evet son sorumuz retorik bir soruydu kabul. Eğer bütün bu sorulara ‘’evet’’ yanıtını verdiyseniz, işletmenizin entegre bir kripto para birimine de ihtiyacı var demektir.

İşte kendi kripto paranızı oluşturmanızın size getireceği faydalar:

  • Dolandırıcılık riskini ortadan kaldırır
  • İşlem Anonimliği
  • Daha düşük miktarda işletme maliyetleri
  • Anında gerçekleşen işlemler
  • Yeni müşteri tabanına erişim olanağı
  • Fon güvenliği

Kripto para nasıl oluşturulmaktadır?

Artık kendi kripto para biriminizi yaratmaya hazırsınız demektir. Hiç vakit kaybetmeden kendi kripto paranızı oluşturmak ve başlatmak için doğrudan işlem adımlarına geçiş yapalım.

1.Adım: bir konsensüs mekanizması seçin

Konsensüs mekanizmaları, belli bir işlemi meşru olarak kabul eder ve bloğa eklenen protokollerdir.

2.Adım: bir blockchain platformu seçin

İşletmeniz için uygun olabilecek doğru blok zincirinin seçimi, seçmiş olduğunuz fikir birliği mekanizmasına bağlıdır. Seçim yapabileceğiniz en iyi blockchain platformlarından ise yazımızın devamında bahsedeceğim.

3.Adım: düğümleri tasarlayın

Blok zincirinin işleyişine ve işlevselliğine karar vermeniz gerekiyor ve düğümleri de bu karara göre tasarlamanız gerekmektedir. Mesela, izinler kişiye özel mi olacak yoksa herkese açık bir şekilde mi olacak? Barındırma bulutta mı olacak, şirket içerisinde mi olacak yoksa her ikisinde de mi olacak? Yürütme için gerekli olan donanım ayrıntıları ne olurdu?

4.Adım: blockchain’in iç mimarisini oluşturun

Blok zincirini başlattıktan ve çalıştırdıktan sonra birkaç parametresini değiştiremeyeceğiniz için başlatmadan önce mutlaka tüm yönlerinden emin olmalısınız. Kararlar, 3. Taraf bir aracı olmadan farklı kripto para birimleri arasında değiş tokuşu sağlamak için blok zincirinizin hangi adres biçimini izleyeceği gibi basit bir biçimde olabilir.

5.Adım: API’eri entegre edin

Bazı platformlar önceden oluşturulan API’leri sağlamıyor. Bu yüzden de sizin API’nizi sağladığından emin olmanız gerekiyor. Endişe etmenize gerek yoksa ChromaWay, Gem, Colu, Bitcore, BlockCypher, Tierion gibi bazı 3. taraf blok zinciri API sağlayıcısı var ve bunlardan birini kullanabilirsiniz.

6.Adım: arayüzü tasarlayın

Eğer arayüzünüz iyi değilse, birinci sınıf kripto para birimi oluşturmak çok işinize yaramaz. Web, FTP sunucuları ve harici veritabanlarının en yenisi olduğundan ve ön uç ile arka uç programlarının da gelecekteki yükseltmelerin göz önünde bulundurularak yapılmış olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

7.Adım: kripto paranızı yasal hale getirin

Oluşturduğunuz kripto para biriminizin, yakında uluslararası bir kripto para birimi düzenlemelerinin yasaları haline gelecek şekilde hazırlanmış olduğundan ve bunlara harfiyen uyulduğundan da emin olmalısınız. Bu şekilde de hem yapmış olduğunuz çalışmalarınız korunmuş olur hem de hiçbir ani sürpriz yaşanmaz ve böylece yeni bir kripto para birimi yaratma çabalarınız da mahvolmaz.

İşte dünyada bulunan en iyi Blockchain Platformları

  • Ethereum ( Market Leader With 82.70 % Shareholding )
  • Waves ( WaVes )
  • Hyperledger Fabric
  • NEM
  • IBM blockchain
  • Nxt ( NXT )
  • HydraChain
  • BlockStarter
  • BigChainDB
  • EOS
  • Quorum
  • IOTA
  • CoinList
  • MultiChain
  • OpenChain
  • Chain Core

Eğer kripto para birimi çıkarmak için yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip değilseniz sizin için en iyi yatırım, en teknik analizin öğrenilerek yapılanıdır. Rsi göstergesinin nasıl çalıştığını öğrenmek için de tıklayın.

 



Son Güncelleme: 17.06.2021 15:05
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