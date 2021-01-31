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Kripto para nedir, nasıl kullanılır? Kripto para için en iyi ve popüler cüzdan uygulamaları

Son yılların en çok kazandıran yatırımı kripto paralar oldu. Yatırımcılar kripto para nedir, nasıl kazanılır ve kripto para için en iyi cüzdan uygulamaları nelerdir sorularını araştırıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 20:14
Kripto para nedir, nasıl kullanılır? Kripto para için en iyi ve popüler cüzdan uygulamaları
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Kripto para yani dijital para, fiziki olarak bulunmayan sanal dünya üzerinden kullanılan para birimleridir. Bu paralarla online olarak alışveriş yapılabilir, ayrıca para birimlerine yapılan yatırımlar gibi takip de edilebilir.

Son yıllarda en çok kazandıran yatırım araçları kripto para olurken, en çok kazandıran ve değer kazanan kripto para Bitcoin oldu. Bitcoin’in yanı sıra birçok kripto para birimi vardır. Bu para birimleri tıpkı dolar almak gibi yatırım yapılabilen araçlardır. Kripto para bitcoin yatırımları bankalar üzerinden yapılabildiği gibi bu para birimlerinin kullanıldığı uygulamalar vardır.

En güvenilir cüzdan uygulamaları

En güvenilir cüzdan uygulamaları sırasıyla şu şekildedir;

BTCTURK

Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda uygulaması olan Türkiye’nin en güvenilir al sar uygulamalarından biri BTCTURK’tür. BTCTURK düşük komisyon ücretiyle cüzdan uygulamaları arasında en çok kullanılanlar arasındadır.

Blockchain

Mobil ve web tabanı olarak hizmet veren Blockchain Türkiye’de en çok kullanılan sanal cüzdan hesaplarından biridir.

Coinbase

Borsada para aldıktan sonra kripto paranızı saklayabileceğiniz en güvenilir uygulamalardan biri de Coinbase’dir. Komisyon oranı düşük olan uygulama çift yönlü güvenlik hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Türkçe dil desteği de vardır.

Freewallet

Döviz birimleri için kullanılan uygulama kripto paralar içinde kullanılmaktadır. Bu sayede paranızı kolayca diğer para birimlerine çevirebilir aynı zamanda kripto para alımı ve satışı yapabilirsiniz.

Exodus

Exodus uygulaması üzerinden bitcoin ve ethereum alıp satış yapılabiliyor. Android ve iOS cihazlarda kullanılan uygulama en çok tercih edilen sanal cüzdanlar arasında yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaSanal Cüzdan
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