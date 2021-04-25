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Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?

Son zamanlarda Kripto para ile işlemler artmaya başlamıştı ki Türkiye merkezli bir kripto para kurucusunun tüm yatırımı alarak kayıplara karıştığı haberiyle gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin ardından kripto paraya yatırım yapanlar hayal kırıklığı yaşadı ve mağdur oldu. Devlet mağdur olanlar için bir yöntem bulmaya çalışıyor. Peki mağdurlar yatırdıkları paralarını geri alabilecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 19:24
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
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Dünya genelinde yaygın olarak bilinen ve son zamanların yeni nesil yatırım aracı olarak kabul edilen kripto para bu sefer mağdur etti. Yatırımcıların hüsranla güne uyandığı haberde Türkiye kuruluşu olan Thodex'te gelişen büyük vurgun sonucunda mağdurlar yatırdıklarını geri alabilecek mi? 

Bizde siz değerli okuyucularımız için kripto haber konusunu derledik.

Vurgun yapan yatırım kurumunun sahibi Faruk Fatih Özer, MASAK tarafından tüm kripto para işlemlerini durdurdu. Kırımızı bültenle aranan Thodex CEO'su Özer, yurt dışına kaçtığı duyuruldu.

TMSF'de geçmiş dönemde çalışan Mehmet Akif Yaşin, Cem Uzan ve Erol Aksoy'un yurt dışına kaçırdığı paraları geri Türkiye'ye getirilmesini sağlayan önemli isimlerden biriydi ve bu konuda yapılması gerekenleri anlattı.

Hukuki yollara başvuru yapılmasını öncelik olarak gösteren Yaşin, savcılığa şikayet ederek ardından tüketici hakem heyetine yatırılan miktar ve belgelerle birlikte başvuru yapabileceklerini söyledi. 

Yurt içi ve yurt dışında hukuki işlemlere başvuru yapılabileceğininde altını çizen Yaşin, mal varlığının dondurulmasıyla ve hukuki zincirle olabilecek durdurma işlemi bir fayda sağlayabilir.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devlet adamları da mağdurların mağduriyetinin bir şekilde giderilmesi için Türkiye'deki mal varlıklarına el konulduğunu söylediler. 

Anavutluğa kaçan Özer'e Anavutluk polisinin baskınında kaçarak kayıplara karışmıştır. Maslak'taki ofisine baskın yapılarak orada bulunan araçların kendisine ait olmadığı ortaya çıkmıştır. Abisininde tutuklandığı haberlerde geçmiştir. 

Kripto para mağdurları için her türlü yardıma hazır olduğunun altını çizen Yaşin, yatırımcıların bu tarz sanal içeriklere değilde somut olarak yatırım araç ve gereçlerini tercih etmeleri gerektiğini söylemiştir. Fahri olarak her türlü yardımı yapabileceğini söyleyen Yaşin, gençlere bu konuda yol göstereceğini bildirdi.

Thodex 120 ülkede faaliyet gösteriyordu. Dolandırdığı insanlar yalnızca Türkiye'dedir. 




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaSanal ParaMağdur
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