Kripto para cüzdanı nedir, nasıl oluşturulur? Kripto para Soğuk Cüzdan nedir?

Thodex ile ilgili gelişmeler devam ederken firma sahibinin yurtdışına kaçtığı açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Araştırılanlar arasında özellikle kripto para cüzdanları ve kripto para kasalarından birisi olan soğuk cüzdan araştırmaları başladı.

Kripto para cüzdanları nedir?

Yatırımlarını altın, dolar ve Euro üzerine yapmak isteyenlere yastık altı veya hemen hemen tüm bankalar izin verirken kripto paraların saklanabilmesi için herhangi bir kasa dışında alt yapı gerekmektedir. kripto para cüzdanları, kripto paraları saklayabilmek ve depolayabilmek için geliştirilen serverlardır.

İntenet parası olarak kabul edilen kripto paralar özellikle Bitcoin ile hayatımızda yer almaya devam ediyor. Halka açık anahtarları içerisinde barındıran kripto para cüzdanları IBAN’a benzeyen yapısı ile sahip olunan Bitcoin’leri depolayabilmektedir.

Kişilere verilen bu kimlikler sayesinde sahipler P2P (Peer to Peer) (eşler arası iletişim( sağlayarak kripto para transferlerini gerçekleştirebilirler. Bu ağlar ve şifreler sayesinde Bitcoin ağları tarafından onaylanan işlemler kabul edilerek transferler gerçekleştirilir.

Sıcak cüzdan nedir?

İntenette yer alan kripto para cüzdanlarına sıcak cüzdan adı verilmektedir. Kağıt cüzdanlar ile kripto paraların gönderilmesine olanak sağlayan sıcak cüzdanlar özel anahtar yardımı ile Bitcoin’ierin aktarılmasına da yardımcı olur.

Soğuk cüzdan nedir?

Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum ve Bitcoin Cas gibi büyük piyasa hacmine sahip kripto paraların intenete bağlı olmayan donanımsal bir cüzdanda yer almasına ise soğuk cüzdan adı verilmektedir. Soğuk cüzdanların intenet erişimi yoktur ve sıcak cüzdanlara göre daha güvenilirlerdir.