Kripto para borsasında Vebitcoin ve GoldexCo.in'den sonra Sistemkoin'de de erişim sorunu var!

Thodex'in kurucu CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar dolar gibi bir parayı alarak Anavutluk'un başkenti Tiran'a gitmesi sonrası kripto para borsasında skandal üzerine skandal yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bu kripto para dolandırıcılığının yankıları arasında Vebitcoin ve GoldexCo.in'in faaliyetlerine ara verdiği bildirilirken son olarak yine kripto para borsası olan Sistemkoin'e de erişim sağlanamadığı açıklandı.

Yaşanan Thodex skandalı ardından Vebitcoin ve GoldexCo.in şirketleri yaptıkları açıklamada son günlerde kripto paralarla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan işlemlerde beklenilenden fazla yoğunluk yaşandığı ve sistemsel problem yaşandığı belirtilirken gece boyunca yapılan bazı incelemeler sonrasında bazı hesapların mükerrer işlem yaptığının tespit edildiği bildirildi.

SİSTEMKOİN'E ERİŞİM YAPILAMIYOR!

Kripto paralarla ilgili kurulan şirketlerde ortaya çıkan krizler para işlemi yapan kullanıcıları oldukça fazla tedirgin ederken, bir başka şirket olan Sistemkoin'e de erişim yapılamadığı ortaya çıktı. Sistemkoin'un intenet sitesine giriş yapan kullanıcıların Web sitesinin plansız bir şekilde zorunlu sunucu güncellemese geçtiği ve bu yüzden sitenin geçici olarak kapatıldığı mesajıyla karşılaştı.