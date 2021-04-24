İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Kripto para borsasında Vebitcoin ve GoldexCo.in'den sonra Sistemkoin'de de erişim sorunu var!

Kripto para borsasında bir kaç gündür yaşanan sorunlara hergün bir yenisi daha ekleniyor. İlk olarak Thodex'te yaşanan skandalın ardından Vebitcoin ve GoldexCo.in'e erişim sağlanamazken son gelen bilgilere göre Sistemkoin'e de giriş yapılamadığı bildirildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:40
Kripto para borsasında Vebitcoin ve GoldexCo.in'den sonra Sistemkoin'de de erişim sorunu var!
Takip Et:

Thodex'in kurucu CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar dolar gibi bir parayı alarak Anavutluk'un başkenti Tiran'a gitmesi sonrası kripto para borsasında skandal üzerine skandal yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bu kripto para dolandırıcılığının yankıları arasında  Vebitcoin ve GoldexCo.in'in faaliyetlerine ara verdiği bildirilirken son olarak yine kripto para borsası olan Sistemkoin'e de erişim sağlanamadığı açıklandı.

Yaşanan Thodex skandalı ardından Vebitcoin ve GoldexCo.in şirketleri yaptıkları açıklamada son günlerde kripto paralarla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan işlemlerde beklenilenden fazla yoğunluk yaşandığı ve sistemsel problem yaşandığı belirtilirken gece boyunca yapılan bazı incelemeler sonrasında bazı hesapların mükerrer işlem yaptığının tespit edildiği bildirildi.

SİSTEMKOİN'E ERİŞİM YAPILAMIYOR!

Kripto paralarla ilgili kurulan şirketlerde ortaya çıkan krizler para işlemi yapan kullanıcıları oldukça fazla tedirgin ederken, bir başka şirket olan Sistemkoin'e de erişim yapılamadığı ortaya çıktı. Sistemkoin'un intenet sitesine giriş yapan kullanıcıların Web sitesinin plansız bir şekilde zorunlu sunucu güncellemese geçtiği ve bu yüzden sitenin geçici olarak kapatıldığı mesajıyla karşılaştı. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto Para BorsasıVebitcoinGoldexco.inSistemkoinErişim Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
Bitay kapandı mı, battı mı? Kripto Para borsası Bitay sahibi kim?
Bitay kapandı mı, battı mı? Kripto Para borsası Bitay sahibi kim?
Vebitcoin sitesi kapandı mı? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı?
Vebitcoin sitesi kapandı mı? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
24 Nisan 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Nisan 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Sefirin Kızı yeni yayın günü ne zaman? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
Gönül Dağı dizisi Dilek (Gülsim Ali İlhan) kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri Kimdir? Utku Ateş dizideki rolü ve hayatı
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.