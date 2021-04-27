Son dönemlerde ülkemizde sık sık gündeme gelen kripto paralar konusunda akıllarda onlarca soru işareti bulunuyor. Herhangi bir altyapısı olmamasından dolayı denetlenemeyen kripto paralara düzenlene gelecek. Kripto para borsalarına düzenleme geliyor. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) kripto paralarla ilgili harekete geçti. Kripto para borsalarına düzenleme gelecek mi sorusu araştırılıyor.
Çalışma grubuna başkanlık edecek isim ise TSPB Meslek Komitesi Başkanı Erhan Topaç oldu. Denetleme sonrasında kripto para borsalarıyla ilgili detaylı inceleme işlemleri yapılacak.
Son Güncelleme: 27.04.2021 16:00