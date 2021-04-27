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Kripto para borsalarına düzenleme geliyor

Kripto para borsalarına düzenleme geliyor. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) kripto paralarla ilgili harekete geçti. Kripto para borsalarına düzenleme gelecek mi sorusu araştırılıyor.

27 Nisan 2021 Salı 16:00
Kripto para borsalarına düzenleme geliyor
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Son dönemlerde ülkemizde sık sık gündeme gelen kripto paralar konusunda akıllarda onlarca soru işareti bulunuyor. Herhangi bir altyapısı olmamasından dolayı denetlenemeyen kripto paralara düzenlene gelecek. Kripto para borsalarına düzenleme geliyor. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) kripto paralarla ilgili harekete geçti. Kripto para borsalarına düzenleme gelecek mi sorusu araştırılıyor.

Son günlerde ülkemizdeki bazı kripto para borsalarında yaşanan dolandırıcılıklarla ilgili ve iflas vakalarının olması, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’ni harekete geçirdi. Konuyla alakalı tam 15 farklı kurumdan 20 tane tecrübeli isim bir araya gelecek.

Çalışma grubuna başkanlık edecek isim ise TSPB Meslek Komitesi Başkanı Erhan Topaç oldu. Denetleme sonrasında kripto para borsalarıyla ilgili detaylı inceleme işlemleri yapılacak.




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBorsa
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