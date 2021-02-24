Kripto para alım ve satımı nasıl yapılır? Kripto para bankalardan alınır mı?

Bitcoin hesabından para yatırma

Bitcoin güvenirliği hala tespit edilememiş bir sanal banka hesabıdır. Burada yatırımcılar madenciliğe kadar kayıt yaparak kripto para borsaları ile döviz işlemleri gibi birçok imkanı sunuluyor.

BTC alım ve satım

Öncelikle Türk veya yabancı Bitcoin borsalarına araştırarak kendinize uygun olan yere kayıt yaptırmanız lazım. Şu an Türkiye'de kullanılan en çok tercih ettiği borsalar BTC Türk, Paribu, Binance Storgain , Coinbez dir.

Bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman havale EFT komisyon ücreti ödemeden anında para çekme ve yatırımın işlemlerinizi gerçekleştirme imkânınız var. Türkiye’de bankalarda para hesabı açılıyor fakat hiçbir bankada Bitcoin para hesabı açma gibi bir durum yoktur. Fakat direk Bitcoin hesabı açılmasa da yatırım yapabilmek için borsalar Master veya Visa kartları ile aktarım sunulabilmekte.

Bankalar Bitcoin paralarının da baz almıyor sadece Türk lirası olarak adlandırdığımız aktardığınız paralarda borsalar arası BTC alım satımı olabiliyor.

Türkiye’de Bitcoin hesabı olan banka var mı?

Daha öncede aktardığımız için Türkiye'de Bitcoin hesabı açabilecek bir banka yok fakat hesabınızda bulunan nakitleri anında transfer edecek sana para satın alabilirsiniz. Öneğin bugün itibarıyla 400 TL 0,0 0 16 BTC satın alabilmeyi gösteriyor.

Akbank, Fibabank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası hesapları üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dünya genelinde de en çok kripto para olarak kullanılan para birimleri şunlardır.

BİTCOİN (BTC), ETHERUM (ETC), LİTECOİN (LTC), TETHER (USDH), RİPPLE( XRPH), POLKODOT (DOT ) ,CARDANO (ADA), CHALİNK (LİNK), BİTCOİNCASH (BCH) ,BİNANCACOİN (BNB ).

Bitcoin Türk banka hesabına aktarma

Ülkemizde en geniş hacimli kripto para borsası olarak bilinen Bitcoin Türk 7/24 saat para satım alım imkanları sunabiliyor. Eliptik yazılım ticaret şirketi adına açılan bu hesap istediğiniz her an mobil üzerinden işlemlerinizi yolunu koyabilirsiniz.

Bunun için öncelikli yapmanız gereken adımlar Bitcoin banka hesabı için en güvenilir para borsasını seçmek bunların başında Bitcoin Türk gelmektedir. İkinci olarak ise Bitcoin cüzdanları oluşturulduktan sonra açık hali yaptırım yapmamız lazım. Daha sonra aktivasyonunu gerçekleştirmek adına bitki oyunu Türk hesabınızı ve cüzdanınızı çekilmiş selfie ile aktarmanız lazım. Havale EFT işlemleri 7/24 saat Denizbank, Finansbank , fibabank, Ziraat Bankası , Akbank gibi anlaşmalı platformlarında gerçekleştirilmektedir. Bu durumlarda komisyon durumu için hiç sıkıntı yapmamanız lazım çünkü komisyon kesintisi gayet uygun bir miktardır.