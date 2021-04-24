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Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?

Türkiye'de kripto borsasında yaşanan krizler çoğalmaktadır. Birden fazla platform,iflas ettiğini açıkladı. Peki, kripto borsasında neye dikkat edilmeli? Bu haberimizde kripto borsasında yaşanan gelişmeleri sizler için yorumladık. İşte kripto borsasıyla ilgili detaylar...

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:05
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
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Kripto para borsasından kısa yoldan zengin olmak isteyen kişiler, varını yoğunu bu borsaya yatırmaktadır. Evini satıp kripto para alanlar, borç alıp, kredi çekip kriptoya yatıranlar ,günümüzde çoğaldı fakat, herkesin işi rast gitmedi. Çoğu insan battı ve borç batağına girdiler.

Çoğu yabancı iş adamları, kripto borsasına para yatırırken dikkatli olun diye uyardı. Çok fazla paranız yoksa,çok büyük yatırımlar yapmaktan kaçının uyarılarında bulunmuşlardı. İnsanlar bu konuda dikkatli olmadı ve eldekilerinden oldular.

Hatta bir emlakçının bu olaylardan sonra intihar ettiği açıklandı. Durumun vahimliği buradan gözükmektedir. Kripto paralar merkezi bir sisteme bağlı değildir. Herhangi bir yasayla korunmamaktadır.

Gerekli bilgi ve tecrübeyi edindikten sonra, tüm paranızı yatırmamanız sizin için iyi olacak. Elinizde bulunan paranın bir kısmıyla kripto borsasında değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz ama tüm mal varlığınızı bu sektöre yatırmamalısınız. Uzmanlardan ve güvenilir kurumlardan destek alınız.




Son Güncelleme: 24.04.2021 14:05
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Kripto BorsasıKripto ParaSon Dakika Kripto Gelişmeleri
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