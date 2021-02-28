Krediyle icradan evalınır mı? İcradan ev alma şartları nelerdir?

Basın İlan Kurumu düzenli olarak icra ilanları duyuruları yayınlar. Piyasa fiyatının altında gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, icra dairelerine olan talebi artırdı. İcralık evler ile normal evler arasında neredeyse yüzde 50 gibi büyük bir fiyat farkı var.
Büyük fırsat
İcra yöntemiyle satışa sunulan ev, araba, arsa, dükkân, tarla gibi belirli mülk ve araçlar, değerinin altında bir fiyata satıldıkları için yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu mülklerin satışı için herkes müzayedelere katılabilir.
İcralık ev krediyle alınır mı?
Bankalar, ihalenin kazanılması durumunda dahi ihaleyi sonlandırmak için dava açılması ihtimaline karşı icra için konutlara kredi vermek istemiyor. İhaleye katılıyorsanız, teklifinizin nakit olarak tutulması gerekmektedir.
3 yıl satmak yasak
Hacizden satın alınan evleri ticaretten caydırmak için bir vergi zorunluluğu getirildi. İhale tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satış yapılması durumunda, Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergi ödenmesi gerekmektedir.
10 günlük süre
İhalenin alınması sonrasında, itiraz veya fesih talebi olmadıkça 10 gün içinde bedelinin tamamı ödenmelidir. Ardından tapu için icra dairesi tarafından belirlenen tapu ile bir yazı gönderilmelidir. Gayrimenkul satışı durumunda, fark tutarı kadar gelir vergisi ödenir.