İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Krediyle icradan evalınır mı? İcradan ev alma şartları nelerdir?

İcradan satışa çıkarılan evler, şu zamanlarda oldukça ilgi görmektedir. İcra yoluyla satışa çıkarılan evlerde aranan şartların neler olduğu merak konusu. Kredi yoluyla icradan evalınıp alınmayacağı da merak edilen konular arasında yer aldı.

28 Şubat 2021 Pazar 03:07
Krediyle icradan evalınır mı? İcradan ev alma şartları nelerdir?
Takip Et:

Basın İlan Kurumu düzenli olarak icra ilanları duyuruları yayınlar. Piyasa fiyatının altında gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, icra dairelerine olan talebi artırdı. İcralık evler ile normal evler arasında neredeyse yüzde 50 gibi büyük bir fiyat farkı var.

Büyük fırsat

İcra yöntemiyle satışa sunulan ev, araba, arsa, dükkân, tarla gibi belirli mülk ve araçlar, değerinin altında bir fiyata satıldıkları için yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu mülklerin satışı için herkes müzayedelere katılabilir.

İcralık mülklerin en büyük avantajı düşük fiyatlarıdır. Bu nedenle icradan satılığa konulan gayrimenkuller büyük önem arz etmektedir. İhale döneminde satılık mülkün yüzde 50'sinin düşük fiyatı kapalı olsa da yine de en az yüzde 20 fiyat avantajı ile bir ev sahibi olabilirsiniz. 500.000 TL’ye olan bir konut icra ihalesinde 300.000 TL'ye satılabilir.

İcralık ev krediyle alınır mı?

Bankalar, ihalenin kazanılması durumunda dahi ihaleyi sonlandırmak için dava açılması ihtimaline karşı icra için konutlara kredi vermek istemiyor. İhaleye katılıyorsanız, teklifinizin nakit olarak tutulması gerekmektedir.

3 yıl satmak yasak

Hacizden satın alınan evleri ticaretten caydırmak için bir vergi zorunluluğu getirildi. İhale tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satış yapılması durumunda, Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergi ödenmesi gerekmektedir.

10 günlük süre

İhalenin alınması sonrasında, itiraz veya fesih talebi olmadıkça 10 gün içinde bedelinin tamamı ödenmelidir. Ardından tapu için icra dairesi tarafından belirlenen tapu ile bir yazı gönderilmelidir. Gayrimenkul satışı durumunda, fark tutarı kadar gelir vergisi ödenir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 03:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İcraEvKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar?
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar?
Kredi başvurusu nasıl yapılır? Banka ihtiyaç kredisi başvuru evrakları
Kredi başvurusu nasıl yapılır? Banka ihtiyaç kredisi başvuru evrakları
Evde kozmetik ürün üreterek para kazanma yöntemi
Evde kozmetik ürün üreterek para kazanma yöntemi
Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?

Popüler Haberler

OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Ramo Cavidan'a ne oldu? Burcu Cavrar diziden neden ayrıldı, neden yok?
Takma kirpik nasıl takılır? Takma kirpik takma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler
2021 resmi tatil günleri ve tatil tatilleri takvimi
Bugün TV’de hangi dizi ve programlar var? 30 Mart 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Vizontele Filminin Çekildiği Yer Neresi? Hangi Oyuncular Rol Aldı?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
Jason Statham Türkiye’de mi yaşıyor? Jason Statham Türkiye'de nerede kalıyor?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.