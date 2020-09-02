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Krediye başvuran kişiler kredilerine ne zaman ulaşır? Kredi ne zaman hesaba yatırılır?

Bankalardan kredi çeken kişilerin en çok merak ettiği husus çekilen kredinin banka hesabına ne zaman geçeceği olmaktadır. Bankadan bankaya değişiklik gösteren bu sürenin detayları ve hızlı bir şekilde kredi kullanmanın yolları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:58
Krediye başvuran kişiler kredilerine ne zaman ulaşır? Kredi ne zaman hesaba yatırılır?
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Birçok banka müşterilerine birbirinden uygun kredi imkanı sunmaktadır. Kredi veren bankalar bu krediyi alan müşterilerinin hesaplarına bu kredi tutarlarını yatırmaktadır. Bankadan bankaya değişiklik gösteren bu işlemde paranın hesaba geçme süresi ortalama olarak bellidir.

Banka kredisi başvurusu

Bankalar gelişen teknoloji ile birlikte şubelere gelmeden müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Kredi çekmek isteyen kişiler intenet bankacılığı ile kolayca kredi başvurularını yapabiliyorlar. Kişilere sistem üzerinden kredi başvuru sonucu bankalar tarafından yollanmaktadır.

Banka kredisi hesaba ne zaman geçer?


Kredi başvurusu gerçekleştiren kişilerin kredi tutarları bankadan bankaya değişen süreler içerisinde kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır. İntenet bankacılığı ile kredi başvurusu yapan kişilerin kredileri onaylandıktan sonra anında kişinin hesabına aktarılmaktadır. Ancak bir kişi şubeye gidip bizzat başvuru yapması halinde kredisini hesabın bulması için en az 1 gün beklemesi gerekmektedir.

En süratli kredi veren bankalar

En hızlı şekilde kredi imkanı bulmak isteyen kişilerin başvurması gereken ilk banka ING Bank olarak göze çarpıyor. Kredi çekecek kişilerin kredi onayı alması halinde aynı gün içinde kredileri hesaplarına ING Bank tarafından yatırılmaktadır.

Kredim ne zaman onaylanır?

Kişiler şubelere giderek kredi başvuruları yapmaları halinde kredi onaylarını alıp almama süreleri bankada bankaya göre değişmektedir. Kişi şubeden başvuru yapması halinde en az 2 gün içerisinde bankadan onay ya da red almaktadır. Ancak kişi intenet bankacılığı kullanarak kredi başvuru gerçekleştirmesi halinde yapay zeka tarafından onay aldığı için daha çabuk bir şekilde kredi onayına kavuşmaktadır.

İntenetten kredi çekme

İntenetten kredi çekmek isteyen kişiler, kredi çekmek istedikleri bankanın resmi intenet sitesine giriş yaparak orada ilgili kredi işlemlerine ulaşabilmektedir. Başvurulmak istenen kredi çeşidi seçildikten sonra kolayca kredi başvurusu yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:58
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Banka KredisiKredi Hesaba Geçme Süresi
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