Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!

Bankalar tarafından TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 41 baz puan yükseliş yaşayarak yüzde 12.28’e çıktı. Dolar mevduat faizi ise 4 puan baz azalışa geçti ve yüzde 1,41 oldu. Euro mevduat faizinde ise 2 puan artış olduğu yüzde 0,64’e çıktığı görüldü.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranlarında aynı hafta içinde önceki haftaya göre 6 baz puan artış gözlemlendi ve yüzde 16,95’e yükseldi. TL bazlı konut kredi faizleri 7 baz puan indi ve yüzde 15i50 oldu. Taşıt kredilerinde de 75 baz puan yükseliş yaşandı ve yüzde 19,34 oranı ortaya çıktı. İhtiyaç kredilerinde 60 baz puan artış yaşandı yüzde 20,92 oldu.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı hafta içinde 38 baz puan düştü ve yüzde 3,62 oldu. Euro bazlı ticari kredilerde ise 87 baz puan düşüş oldu ve yüzde 2,42 olarak gerçekleşti.

Ticari kredilerde uygulamaya alınan mevduat spreadi TL kapsamında yüzde 4,67, dolar kapsamında yüzde 2,21 ve Euro için ise yüzde 1,78 olarak gerçekleşti.

2018 Ağustos ayından bu yana artışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 senesi Temmuz ayından sonra Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri neticesinde düşüşe geçmiştir. Covid-19 tedbirleri bünyesinde başlatılan genişleyici politikalar yeni normale döndükten sonra kademeli olarak sıkıştırılmaya başlanmış ve TL faizlerinde de artış gözlemlenmeye başlamıştır.

Faizlerin yüksek yansıtıldığı zamanlarda bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranına göre farklı şekilde yükseldiği görülmektedir. Buna göre kredi ve mevduat spreadi, faizlerin yüksek olduğu zamanlarda artış göstermektedir.