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Kredi ve kredi kartı borç kapatma kredisi veren bankalar

Farklı bankalarda bulunan kredi borçlarınızı artık tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçlarınızı nasıl tek bir bankada birleştirebileceğinizi, hangi bankalardan bu işlemi yapabileceğinizi ve borç kapatma kredisinin ne olduğunu haberimizde açıkladık.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:06
Kredi ve kredi kartı borç kapatma kredisi veren bankalar
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Farklı farklı bankalardaki borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borç kapatma kredisi sayesinde dağınık bütün borçlarınızı kapatabilirsiniz. Ödemelerinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Yinelenen ödemeleri yapmayı kabul etmiş olursunuz. Tüketiciye kolaylık sağlayan, borç transfer bankaları sayesinden 100 bin TL'ye kadar borç verme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.  
Kapalı uçlu kredi veren bankalar mevcut. Bu bankaların sunmakta olduğu yapılandırma kredilerinden yararlanabilirsiniz. Kredilerinizi ödemekte zorlanıyorsanız bu geciken borçlar davalara sebep olur. Borç kapatma kredisi veya kredi kartı kullanan vatandaşlar, borçlarını yapılandırma sırasında hukuki ve idari sorunlarla karşılaşmamalıdır. 

 

Borç kapatma kredisi alma 

Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz. 

 

Borç kapatma kredisi sağlayan bankalar  

Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla) 
Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel) 
Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi) 
Garanti BBVA 
ING Bankası 
QNB Finansbank, 
Yapı Kredi Bankası 

 

Borç transfer kredisi hakkında 

Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.  

 

Transfer kredisine neler dahil? 

Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar. 

 

Kredi borç transferi yapma 

Borçlu kişiler, bankayla kredi sözleşmesi imzaladıktan sonra yeni bir ödeme planı yapılır. İstenilen şartlar kapsamında borçlar kapatılabilir. Son yasada, borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar Borç Yapılandırma Yasası’na uyu talep eder ve borçlarını yeniden yapılandırma fırsatına sahip olurlar. Hali hazırda bulunan borç, yeni bankadan alınan kredi ile karşılanır. Bankaya yapılacak olan transferin vadesi gelir. Bu kapsamda değerlendirilen borçların listesi aşağıdaki gibidir. 
 
Borca dönüştürülebilen işlemler: 
Çeşitli bankalar ile genel kredi ve kart borçları, 
Farklı bankalara dağılmış taşıt kredileri. 
Alacak transferinin imkansız olduğu işlemler; 
Çeşitli banka ve bankalar nezdinde açılan mevduat hesaplarına ilişkin her türlü ek kart borcu 
Ev kredisi verilecek. 

 

Borç kapatma kredisinin koşulları 

Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister. Notunuz risksiz grupta bulunuyorsa ve geliriniz ödediğiniz bütün borçları taksitle ödemenize imkan veriyor ise işlemleriniz başlatılır. 

 

Kredi Borç Transferi Gereken Evraklar 

Bir kredi veya kredi kartı üzerindeki cari borç tutarının belgeler bazında tespit edilmesi, 
Borçlar sebebiyle veya hukuki sebeplerden ötürü idari tedbirlerin olmamalı, 
Teminat olarak ipotek verildiğinde eşten muvafakat alınır. 
Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı, 
Talep edilen aylık kredi tutarı maaşın yarısını geçmeyecek. 
Konut kredisi dışındaki borçların süresi 36 ayı geçmemelidir. 

 

Başvuru 

Özel Sektör Çalışanları: Bordro, SGK Belgesi, İkamet Belgesi, İşyeri İmza Sirküleri, Borç Belgesi, Ek Gelir Belgesi, 
Devlet memuru: ikamet belgesi, maaş, ek gelir belgesi, borç belgesi 
Vergili kuruluşlar: ticari müşteriler tarafından izahname imzalanmalı, odaya kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ek gelir belgesi, cari vergi levhası ve döviz bonosu istenir. 
Yukarıdaki gibi, bir ev kredisi devretmek için değil, kredi kartı borcunu kapatmak için bir tüketici kredisi sağlanabilir. Bankalar, başvuru sahiplerinden gerekli koşulları sağlamalarını ve başvuru sırasında gerekli belgeleri yanlarında getirmelerini bekler. 
Birçok bankanın başvuru yapanlardan istediği bu belgelerle, başvurunun gerekli kimlik belgesi veya noter tasdikli sureti, sabit ve düzenli aylık geliri gösteren maaş bordrosu veya kar ve zarar hesabı ile vatandaşın iletişim bilgileri, ikamet izni, sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu faturalarından biri (son 3 ayda kesilmiş olacak) istenen belgelerle değerlendirmeye alınır. 

 

Borç kapama kredisinden yararlanabilecek kişiler kimlerdir? 

Bireysel müşteriler müşteri hizmetlerine giderek yaralanabilirler. Esnaf ve KOBİ’ler gibi ticari müşteriler, KOBİ müşteri hizmetlerine gitmelidir. 

 

Borç transferi aracılığıyla kredi kartı borçları ödenir mi? 

Tüketici kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartı borçlarının ödemesi yapılabilir. Ev kredisinin ödemesi yapılamaz. Transfer sırasında ücret talep edilmez. Başka bankalara ücretsiz bir şekilde transfer yapabilirsiniz. 

 

EFT yaparak borç nasıl kapatılır? 

EFT işleminizi yaptıktan sonra kesinlikle cari bakiyenizdeki parayı kullanmalı ve borç takas başvurusu yapmalısınız. Başka bankalara olan borçlarınız EFT ile kapatılır ve kredi yalnızca bir bankada toplanır. Müşteri puanınızın düşmemesi için ödemelerinizi vaktinde yapmalısınız. 

 

Akbank borç transfer kredisi (taksitli)  

Akbank, başka bankalardaki kredi kartı borçlarını Axess’e tranfer etmenize ve geri ödemenize olanak sağlar. 
“9-12 ay” 
“200 ila 20.000 TL’den” 
Geri ödeme seçeneği “yüzde 1,79 sabit aylık faiz oranı” uygulanır. 
Akbank Mobil ve AKBANK Direkt uygulamalarına kaydolup taksitli Akbank kredisine başvuru sağlayabilirsiniz.  
 
Kredi Tutarı Faiz Oranı              Vade      Taksit Tutarı 

 

5.000 TL yüzde 1,79                  9 Ay         616,91 TL 

 

10.000 TL yüzde 1,79               12 Ay        954,21 TL 

 

20.000 TL yüzde 1,79              12 Ay      1.908,42 TL 

 

Emekli borç transferi kredisi PTT 

PTT Aktifbank’a başvuru yaptıktan sonra borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. 36 ayda ödemelerinizi basitleştirebilirsiniz. Bunu yaparsanız N Kolay Emekli Kredisi kampanyasından da yararlanabilirsiniz. 
Yüzde 2.69 faiz oranı ve maksimum 36 ay süre ile borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. 36 ay süre ile aylık 10 bin TL  ödeme ve % 2,69 faiz oranı 473,75 TL olur iken, toplam kredi ödemeleri tablosunu buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 


Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
KrediKredi KartıBorç Kapatma Kredisi
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