Kredi sicili kötü olanlar için sicil af teklifi verildi! Sicil affı ile ilgili detaylar

Bankalardan kredi alabilmek için para çekme işlemleri, kredi kart kullanımları veya çeşitli hesapları açabilmek için gerekli kredi sicilinin temiz olup çoğu kişi ödenemeyen borçlarda geçerli olmamaktadır. Salgın sürecinde özellikle de borçların ödenmeyip kredi sicilleriyle daha kötü hale gelmesiyle kredi sicil affı teklifleri yeniden gündeme geldi.

Kredi sicil affı gündeme gelecek

Bankaların çekmiş olduğu ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ile konut kredisi olmak suretiyle kredi ödemelerinde problem olmaması, kredi kart borçlarının ödenmeyip ödemelerin aksaması gibi sebepler bankalar müşterilerin özgeçmişi niteliği taşıyan kredi sicilleri noktasında kötü sonuçlar doğmaktadır. Kredi sicili yalnızca tek bir bankada değil, bütün bankaların dikkate aldığı sicili kötü olan bireyler kredi çekimlerinde veya kredi kartı başvurularında sıkıntılar yaşanmaktadır.

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle geçtiğimiz aylar göz önünde bulundurulduğunda kredi borcunu ödemeyenlerin sayısında artışlar yaşanmaktadır. İşlerinden ayrılmak zorunda olanlar işyerini kapatmak zorunda kalanlar veya kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar mevcut kredi borcunun taksit ödemesini yapamadıklarından kredi sicil noktalarında kötü sonuçlar yaşayabilirler.

Kredi sicil affı nedir?

Kredi sicil uygulamaları bankaların temel alıp müşterilerin borçlar karşılığında düzenli bir şekilde ödemelerini yapıp yapmadığını temel alan bir sistem olmaktadır. Müşteriler borçlarını kredi ya da kredi kartı borçlarını düzenli olarak öderse kredi sicili yüksek oluyor. Borçlarda yaşanacak aksaklıklar kredi sicilini bozmaktadır ve bütün bankalar sicili bozuk kişilere kredi veya kredi kartı vermezler.

Kredi sicil affı olarak bilinen afsa özellikle de salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemler nedeniyle banka müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için verilen kanun teklifi olmaktadır. Söz konusu kanun teklifinin geçerli olması halinde kredi sicili düzgün olmayan bireyler de kolaylıkla kredi çekebilmektedir. Kredi sicili negatif görünüm taşımayıp bu halde bankaların kara listesinden çıkıp ihtiyacı karşılayabilecek.

Kredi sicil affı şartları nelerdir?

Kredi sicil affında aranan şartlar yasa teklifi meclise sunulmadığından bütün detaylarla bilinmemektedir. Yakın zaman içerisinde özellikle de ekonomik açıdan mağduriyetlerin giderilebilmesi planlanmaktadır. Son aşamada kamu bankalarının temel ihtiyaç kredisi sunup sicili bozuk olan bireylerin yararlanması şartlar arasında bulunmadığından bu noktada sicili bozuk kişilere de olanak tanınmıştır.

Söz konusu uygulamada bütün bankalarda geçerli olması için çalışmalar yapılmaktadır. Bütün detayları bilinmemesine karşılık kredi sicil affı belirli şartlarda sunulmaktadır. Bu süreçte kredi sicil affından yararlanmak isteyen bireyler ilk şartın bütün borçlarını ödemesi gerekmektedir. Bu noktada kredi veya kredi kart borçlarının tamamen kapatılması gerekmektedir.