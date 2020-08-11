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Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları

11 Ağustos 2020 Salı 13:23
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
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Kredi sicili bozuk olanlar için müje! Kamu bankalarından yeni teklifler

Bankalar kredi sicili bızuk olan kişiler için 2020 yılında daha çok vatandaşımıza yönelik yeni fırsatlar sundu. Özellikle ülkemizde Covid-19 salgını ve ekonomik zorluk yaşayan kişiler olması nedeniyle işsizlik sorunu yaşayan vatandaşların daha çok miktarda kredi sicilleriinin bozuk olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Bu zorluğu yaşayan kişilerin yapması tavsiye edilenler ise kredi sicili bozuk olan kişilere kredi veren bankalar ile iletişime geçerek gereken başvurularda bulunmak olacaktır. Kamu bankaları, kredi puanı yüksek olmayan kişiler için tavsiye edilen bankalar arasında 1. sırada bulunmaktadır.

Kredi puanınız ya da kredi siciliniz ne kadar düşük olursa olsun Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası sayesinde gönül rahatlığıyla ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz.

Kredi paketleri kredi sicili bozuk olan kişiler için gittikçe azalmaktadır. Çünkü bazı özel bankalar yalnızca kredi sicili ve kredi puanı yüksek olan vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi fırsatını vermektedir. Fakat söz konusu olan ise kredi sicili bozuk olanlar ya da kredi puanı düşük olan vatandaşlar da gönül rahatlığıyla kamu bankalarından ihtiyaç kredisi kullanabilmesi.

Kamu bankalarından vatandaşlarımızın yaşadığı kredi tüketememe sorunları ile ilgili büyük bir fırsat geldi. Artık kamu bankalarından tüm sicili bozuk olan kişiler ya da kredi puanı düşük olan kişiler ihtiyaç kredsi tüketebilme avantajını kullanabilecekler. Başlatmış oldukları bu kredi paketleri ile birlikte kamu bankaları neredeyse milyonlarca insanın çok rahat bir şekilde kredi kullanmalarına imkan yaratacaklar. Sizin de kredi siciliniz bozuk ya da kredi puaınız düşük ise hemen gerekli işlemleri sağlayarak ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.

Sicili bozuk olanlar hemen kullanabilecekler mi?


Bireysel temel ihtiyaç kredisi sicili bozuk olan vatandaşlarımıza da Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilebileceklerini duyurdular. Kredi sicili bozuk olanlara önceki verilerde kredi verilemeyeceği yönündeydi. Fakat yeni yapılan açıklamalar doğrultusunda bu kişilerin hepsinin bu kredi fırsatından yaralanabilecekleri açıklandı. Bireysel temel destek ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın ilk olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sayesinde rahatça kredi başvurusu yapabilirler.

Ödeme tablosu öneği

  • Kredi Tutarı: 10.000
  • Toplam Vade: 36 ay
  • Ödemesiz Dönem: 6 ay
  • Taksit Tutarı (Sonraki 30 ay boyunca): 376 TL

 

  • Kredi Tutarı: 7.500
  • Toplam Vade: 36 ay
  • Ödemesiz Dönem: 6 ay
  • Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca): 282 TL

 

  • Kredi Tutarı: 5.000
  • Toplam Vade: 36 ay
  • Ödemesiz Dönem: 6 ay
  • Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca): 188 TL

Başvurular nasıl yapılacak?

Kredi puanı düşük olanlar ya da kredi puanı düşük olan kişiler ilk olarak aşağıda yer alan herhangi bir kamu bankasına giderek başvuru yapabilirler. İşte sizin için kredi verecek olan kamu bankalarının başvuru adresleri…

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU İÇİN: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kampanyalar/bireysel-temel-ihtiyac-destek-kredisi

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU İÇİN: https://www.halkbank.com.tr/21546-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi_

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU İÇİN: https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=3822



Son Güncelleme: 11.08.2020 13:23
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