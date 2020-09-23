Kredi Sicil Affı müjdesi Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyuruldu!

Kredi notu düşük vatandaşların sayılarında yaşanan artışlar nedeni ile kredi sicil affı tekrar gündeme geldi. Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan kredi sicil affı ile ilgili açıklamalar ise merak edilmeye başlandı.

Kredi sicili nedir?

Bankalar tarafından verilen krediler, nakit avanslar ve diğer ödemeler için tüm vatandaşlara bir not verilmektedir. Çekilen taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinin ödemeleri belirlenen notu sürekli etkilemektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında kredi ve banka ödemelerinde aksaklıklar yaşayan vatandaşların ise kredi notları günden güne düşmeye devam ediyor. Kredi notu düşük olduğu takdirde bankalar kredileri verirken ya limit düşümüne gidiyor ya da direkt olarak başvuruları reddediyor. Hal böyle olunca ise gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a çevrilmiş durumda.

Sicil affı gelecek mi?

Banka tarafından belirlenen ödemeler düzenli yapılmadığı veya hiç yapılmadığı takdirde kara liste adı verilen statüye alınarak yasal takibe giriliyor. Bu durumda ise kredi sicili ciddi derecede düşerek banka kredisi alma işlemleri zora giriyor.

Bakan Albayrak konu ile ilgili olarak sicil affının gündemde olduğu ve ilk etapta kamu bankalarında sicil affının uygulanmaya başlayacağını belirtti. Vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçmek için en önemli adımlardan bir tanesi olan sicil affı konusu ilerleyen günlerde resmi olarak duyurulacak.

Sicil affı sağlayan bankalar hangileridir?

Bakan Albayrak açıklamalarında kamu bankalarında sicil affının getirileceği müjdesini verdi. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ilk etapta sicil affını uygulayacak.

Sicil affı başvuruları nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

Sicil affından faydalanabilmek için vatandaşların yapmaları gerekenler,