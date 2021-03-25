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Kredi sicil affı için nasıl ve nereye başvurulur? 2021 Kredi sicil affı son durum

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Kredi sicil affı için nasıl ve nereye başvurulur? Kredi sicil affı son durum haberi, kritik gelişmeleriyle 25.03.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

25 Mart 2021 Perşembe 21:40
Kredi sicil affı için nasıl ve nereye başvurulur? 2021 Kredi sicil affı son durum
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Kredi sicili için aflar yürürlüğe geçti. Hemen başvurarak kredi sicil affından yararlanılabilir. 2020 kapsamında bankaya borcu bulunmakta olan bireyler için esnaf emeklileri ile tüm vatandaş için kredi sicil affının yasalarının da hayata geçirilmesi beklenmekte. Yasalar mecliste düzenlenip geçtikten sonra ise bankalar içerisinde kredi sicil affı yürürlüğe konulacak. Ekonomi açısından alınan tedbirler kapsamında torba teklif adı altında kredi sicil affı gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın geçen hafta içinde yaptığı açıklama ile Ekonomik İstikrar Kalkanı politikasının destek paketi ile aynı yerde yer alan yasal düzenlemeleri gereken tüm önlemler ile birlikte torba yasa teklif ve düzenleme durumu da bu haftada yer edinecek. Ülke gündeminden eksik olmayan Covid- 19 ardından ekonomik alanda yapılan düzenlemeler ile sicil affı yasası da alınan tedbirler arasına girdi. Mart ayının 25’ i ile birlikte karşılıksız çeklerin affı da torba yasası düzenlemeleri ile birlikte meclisten geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde tartışmaya açılacak olan ekonomik tedbirler paketi içerisinde kredi sicil affı ile karşılıksız çek düzenlemeden geçirilecek.12 ay taksit ile ödenmeleri beklenecek.

Başvurular nasıl gerçekleşecek

Kara liste içerisine yer alması nedeni ile bankaların sunduğu herhangi bir kredi hizmetleri alamayan bireyler için sicil affı yasasının bir kurtuluş olması bekleniyor. Hükümet tarafınca sicili bozuk olan bireyler içinde af geldi. Tüzel ve Özel kişiler olarak yer almakta olan bireylerin zaman kaybına uğramadan bir an önce bankalara başvuruda bulunması gerekmekte. Bankalarda bulunan kara içerisine girmiş bireyler için bulunan sicil affının gerçekleşmesi, yatırımcılar için harç ve vergi muafiyeti adı altında getirilen yasa tasarımı Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alacak. Tamamen yasallaştığında ise resmi gazeteler içerisinde yayınlanmalar gerçekleşecek. Bankalara geçmiş dönemlere ait borç ödemesi taksitli veya peşin ödeyerek birey hem kara listeden çıkacak hem de kredi sicilini temizleyecek. Birey ödemeyi yaptıktan sonra ise kredi notları yükseltilecek ve kişi kredi alabilecek.



Son Güncelleme: 25.03.2021 21:40
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