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Kredi sicil affı geldi mi? Kara listeden çıkabilmek için ne yapmalı?

Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi krizinin ardından vatandaşlarımız maddi yönden darbe almış durumda. Kara listede olup kredi çekemeyen kişiler bu durumdan nasıl kurtulabilir? Sicil affı geldi mi? Kara listede bulunanlar kredi alabilir mi? Kara listeden çıkabilmek için ye yapmalı? Tüm bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 08:21
Kredi sicil affı geldi mi? Kara listeden çıkabilmek için ne yapmalı?
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Kredi Sicil Affı Ne Zaman Çıkacak?


Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca vatandaş banka borçlarını ödeyemediği için sıkıntı içinde. Salgın nedeniyle durumu kötü olan kişiler, kredi sicil affının ne zaman iptal edileceğini araştırıyor. Sicil Af Kanunu bu yıl Mart ayında ilk kez gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de söylendi. Ancak bu görüşmeler nedeniyle affın ne zaman çıkacağına dair net bir cevap yok. Çünkü tartışma halen Meclis'te devam ediyor. Kredi sicil affı resmî gazetede yayımlandıktan sonra banka işlem yapacaktır.

Kredi Sicil Affı Nasıl Uygulanacak Mı?

Affın TBMM'nin kabulünden sonra "Resmî Gazete" de yayımlanması bekleniyor, tarihin netleşmesi için TBMM tarafında müzakerelerin sonuçlandırılması gerekiyor. Af kredisi kayıt döneminde hala ihtiyaç duyulan vatandaşlar; sorunlarını en azından bir dereceye kadar borç takas veya borç transfer kredileri ile çözebilecekler. Tabi bu konuda bir kefile ihtiyaç duyduklarını ve vatandaşların da kefil olmadan kredi almak için af beklemesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Alınan bilgilere göre, kredi sicil af kanunu resmi olarak Ocak 2021'de açıklanacak. Bu süreçte tüm gelişmeler TBMM'de tartışılacak. Görüşmeden sonra bir karar verilecek.



Son Güncelleme: 23.10.2020 08:21
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Anahtar Kelimeler:
Kredi Sicil AffıKara Liste
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